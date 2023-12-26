Сегодня у вас может произойти важное событие, поэтому не упускайте его. Узнайте, что это может быть, прочитав этот гороскоп на 26 декабря.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, воспользуйтесь этим замечательным днем , чтобы осознать свой выдающийся потенциал и больше поверить в себя. Вам не нужно никому ничего доказывать. Важно то, что вы убеждены в том, что вы очень ценный человек. Потратьте достаточно времени на то, чтобы привести в порядок свой дом, которым вы несколько пренебрегли. Наведите порядок в шкафах и избавьтесь от ненужных вещей, чтобы они не продолжали собирать пыль. Если у вас есть вещи, хранящиеся более двух лет, и вы знаете, что они вам не нужны, продайте их через Интернет или попробуйте пожертвовать на благотворительность.

Освободите место для позитивной энергии в эти рождественские дни. Если вы живете со своим партнером, поделитесь этими веселыми и уникальными моментами и воспользуйтесь возможностью придать украшению особый вид. Возможно, у вашего партнера есть отличная идея, как по-новому использовать эти старомодные рождественские украшения.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, сегодня вы можете чувствовать себя немного пораженческим и иметь несколько искаженный взгляд на некоторые вопросы. Постарайтесь перестать думать, что вы всегда все делаете неправильно и что из-за вас страдают другие. Поднимите себе настроение, потому что ваш разум может сыграть с вами злую шутку, и вы на это пойдете. Постарайтесь контролировать эти негативные мысли, если вы хотите чувствовать себя лучше в целом.

Встреча с друзьями сегодня может быть очень полезной, поскольку вы сможете выбросить из головы множество негативных идей и напомнить себе о важности дружбы в повседневной жизни, особенно когда вы чувствуете себя настолько подавленным. Больше выходите из дома, отвлекайтесь и наслаждайтесь приятными моментами, которые дарят вам окружающие. Если корень ваших тревог связан с кем-то, кто не отвечает вам взаимностью, помните, что судьба ведет вас к вашей второй половинке, а это не он.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, не позволяйте новостям о ваших банковских счетах расстраивать вас. У вас были планы по покупкам, и это вас беспокоит, но попробуйте скорректировать бюджет и помните, что в жизни, когда что-то случается, всегда есть причина. Постарайтесь приспособиться к обстоятельствам, не перегружаясь, потому что уже через несколько дней вы увидите, как дела улучшатся. Вполне возможно, что вам позвонит тот, кого вы хотели видеть, возможно, человек, с которым у вас в прошлом был роман. Если они предлагают свидание, подумайте некоторое время, прежде чем согласиться. Возможно, сейчас самое подходящее время, но вы также можете быть совершенно не готовы снова погрузиться в отношения. Если у вас уже есть партнер, избегайте говорить ему вещи, которые вы на самом деле не чувствуете, только потому, что вы злитесь. Не позволяйте плохому настроению влиять на отношения.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, сегодня для тебя подходящее время, чтобы попытаться снизить свое токсичное эго. Хотя вам может каждый день казаться, что вы все делаете лучше других, важно начать помнить, что у каждого есть свои навыки и таланты. Дайте себе понять, что да, вы хороши во многих вещах, но другие люди превосходны в других областях, в которых вы даже не приблизились к освоению. Практикуйте смирение, и это приблизит вас к окружающим вас людям и позволит вам учиться у других, также обладающих выдающимися качествами. Вам просто нужно снова открыть глаза. Не позволяйте этой неправильно понятой гордости помешать вашему будущему обучению. Будьте восприимчивы к урокам, которые могут предложить вам другие. В любви вы словно уже давно ждете своего идеального человека, но ваши ожидания могут быть слишком завышены.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, у каждого бывают дни, когда он чувствует себя более взволнованным и нервным, чем обычно. Возможно, будет полезно определить, есть ли какая-то конкретная причина этих ощущений, например, недостаток отдыха или стресс. Или, может быть, произошло что-то очень серьезное, и вы хотели отпустить это, но ваше подсознание кричит вам, что нужно это исправить. Что бы это ни было, отдых и релаксация могут быть очень полезными, помогая вам преодолеть этот спад энергии. В этот период избегайте обращений к другим людям в плохом тоне, так как впечатление, которое вы производите, может сохраниться со временем. В любви, если у вас есть партнер, он может поделиться с вами очень хорошими новостями сегодня. Не завидуйте тому, что у них дела идут лучше, чем у вас, празднуйте их успехи, как если бы они были вашими собственными.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, если ты чувствуешь, что у тебя мало энергии, это может быть потому, что ты позволяешь себе быть поглощенной работой . Рутина, которую вы придерживаетесь сейчас, слишком сложна, и вместо того, чтобы делегировать свои задачи другим, вы просто обременяете себя всем. Хотя вы мечтаете достичь великих целей и улучшить свое положение, возможно, это не лучший способ сделать это. Кроме того, вы, похоже, не готовы сделать шаг к реализации многих своих планов. Возможно, вы упускаете возможности и пора действовать раз и навсегда. В любви вы, кажется, хорошо проводите время. Если вам интересен очень страстный человек, имейте в виду, что украденный поцелуй может не быть признанием в любви. Это просто игра. Возможно, им нужно, чтобы вы предложили больше.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, важно, чтобы вы научились управлять своей склонностью сливаться с окружением. На ваше настроение могут сильно влиять окружающие вас люди, и это может привести к тому, что вы впадете в несколько депрессивное состояние. Сегодня вы рискуете почувствовать себя совсем плохо из-за каких-то проблем, которые есть у окружающего вас человека, которого вы очень цените. Это нормально, когда страдает кто-то, кого мы любим, но вам нужно сохранять собственное настроение и не позволять беспокойствам других людей негативно влиять на вас. Если у вас нет никаких проблем, нет смысла слишком беспокоиться о сопереживании. Будьте собой и стремитесь сохранять позитивный настрой, который может принести вам много пользы, даже посреди этих трудностей. В любви ясно, что вы имеете в виду кого-то, кого вы недавно встретили и с кем хотели бы быть более близкими. Доверьтесь своей интуиции, если они этого хотят.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, кажется, кто-то из твоих близких нуждается в твоей поддержке. Сегодня вместо того, чтобы уделять слишком много внимания себе, подумайте о важности помощи другим. Хотя это может показаться кратковременным неудобством, помните, что каждый день — это ценный день, который может способствовать благополучию окружающих. Это позитивное действие может принести пользу как лично, так и в ваших отношениях с другими. Кроме того, тот человек, которому вы предлагаете свою поддержку, может сыграть решающую роль в вашей жизни в будущем.

Сегодня также может быть хорошее время, чтобы выслушать мнения по темам, которые вас интересуют. Вы можете обнаружить, что у вас есть неправильные представления, и изучение точек зрения других принесет вам большую пользу. Подумайте о том, чтобы включить в свои новогодние обещания привычку читать больше каждый день. Будьте в курсе новых и текущих проблем.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодня вы можете чувствовать себя очень ответственным за некоторые решения, которые принимаете каждый день, особенно за те, которые оказались неправильными. Однако очень важно, чтобы вы попытались принять их зрело и рассматривать их как опыт, на котором вы можете учиться. Принятие такого подхода позволит вам сделать шаг вперед и направит вас на правильный путь.

Кроме того, избегайте обвинять других в том, что с вами происходит, поскольку принятие ответственности за свои действия — признак зрелости. Если вы встречаетесь с друзьями или навещаете родственника, постарайтесь умерить свое мнение, если хотите избежать конфликта. В любви, если вы сейчас одиноки и хотите с кем-то познакомиться, вы можете добиться успеха, если скачаете приложение для знакомств. Может возникнуть возможность познакомиться с кем-то интересным, поэтому, если кто-то предложит свидание, примите его.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сейчас хорошее время, чтобы мыслить масштабно и подумать о том, чтобы пойти на некоторый риск. Во время этого курортного сезона вам, возможно, захочется потратить некоторое время на обдумывание имеющихся на столе вариантов и убедиться, что вы свяжете все незавершенные концы. Если вы решите внести изменения, тщательно спланируйте их, чтобы не проиграть. Верните себе уверенность в себе, поскольку это будет иметь важное значение в этом процессе.

Возможно, вам сегодня также придется импровизировать и изменить свои планы, но эта импровизация может оказаться лучше, чем вы планировали изначально. В любви не ждите, что ваш любимый человек сегодня расскажет вам о будущем, поэтому, возможно, даже не спрашивайте. Возможно, вы испытываете ежедневный стресс, поэтому даже не думайте о том, что произойдет завтра. Терпение будет иметь решающее значение.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, это хороший день, чтобы начать проверять свои счета и погасить все непогашенные долги, которые могут у вас возникнуть. Освободите себя от финансового бремени, которое беспокоит вас каждый день, и наслаждайтесь праздниками в полном спокойствии и счастье. Если у вас сегодня отпуск, воспользуйтесь им, чтобы осмотреть город, прогуляться по освещенным улицам или найти спокойствие тихих мест.

Не оставайтесь слишком долго взаперти дома, поскольку выход на улицу может вдохновить вас на творчество и пробудить разум, а это может вам понадобиться. Если вы почувствовали, что ваша творческая искра со временем угасла, сейчас самое время разжечь ее. В любви, если у вас нет никаких обязательств, сегодня вы можете встретить кого-то особенного. Может возникнуть значимая связь, и, хотя у вас могут возникнуть сомнения относительно этого человека, пока не упускайте эту возможность. Примите подарок, который преподнесет вам жизнь.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, воспользуйтесь этим днем, чтобы отремонтировать часть своего дома, о чем вы уже давно задумывались. Приближается конец года, и вам необходимо подготовить свое пространство, особенно если вы ожидаете гостей сегодня. Кроме того, вы можете сменить отделку или переставить мебель, чтобы привлечь удачу в следующем году.

Подумайте о том, чтобы избавиться от сломанных или изношенных вещей, и воспользуйтесь возможностью сходить в магазин за небольшими предметами, которые придадут вашему дому уют. Вам не нужно тратить на это много денег , потому что, потратив всего немного денег, вы сможете добиться больших изменений. Хотя обычно вы кажетесь очень спокойным человеком, положение некоторых звезд будет влиять на вас, и сегодня вы можете чувствовать себя очень странно, потому что вы будете чувствовать себя авторитарным и негибким.

Источник: magic.horoscope.

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