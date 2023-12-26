Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 26 грудня.

Зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Цей рік пролетів, чи не так, Овен? Ви дивитеся на речі з зовсім іншого погляду, ніж у січні минулого року.

Зараз добрий час, щоб насолодитися всім, що може запропонувати життя. Наповніть день радістю, навіть якщо у вас залишилося небагато роботи.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Поруч із вами дуже весело, і сьогодні ваша енергія не тільки надихає інших, а й наповнює ваше серце любов'ю та світлом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Настав час дістати дошку візуалізації та виявити творчий підхід.

У вас багато життя з надіями та мріями, яких потрібно досягти. Запишіть їх на папері, щоб ви могли візуалізувати їх щодня.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Дуже важливо добре знати себе та глибоко відчувати свої емоції. Коли ти востаннє медитував, Раку?

Сьогодні може бути чудовий день, щоб трохи очистити розум, щоб ви могли ближче поєднатися зі своєю душею.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Життя сповнене пристрасті і хвилювання навіть у найменших, найзвичайніших справах.

У кожній частині дня є щось хороше, і важливо бути зараз. Візьми це.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Ви готові до нової пригоди? Щодня – це можливість розпочати з чистого аркуша.

Попередні помилки стираються, і з наслідками можна впоратися. Але сьогодні ти нова людина і принесеш із собою всю свою мудрість.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вежа.

Сьогодні виникає внутрішній конфлікт, і хоча у вас було багато хороших моментів, деякі ви вважаєте за краще забути.

Незабаром все піде в минуле, і завтра ви відчуєте меншу прихильність до результату.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ніколи не знаєш, що почуєш, що змінить твоє життя. Це може бути пост друга на Facebook або Twitter.

Сьогодні вам потрібно тримати очі та вуха відкритими та чути колективні ідеї світу. Вони допомагають мислити широко та відкривати своє серце.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Вся справа у створенні почуття безпеки для себе. Зараз настав момент вибрати той спосіб життя, який ви хочете вести, і прагнути його. Можливо, буде потрібно деякий аналіз фінансових втрат, але ви можете це зробити.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Ви подорослішали і в результаті переходите до більш серйозної фази своїх відносин. Це означає слухати своє серце, а це означає

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Повішений.

Протягом часу є тверде нагадування про те, що добрі часи завжди попереду, навіть якщо ви живете справжнім моментом. Вам не потрібно чекати "потім", щоб отримати в житті те, що ви хочете. Просто вирішите не відкладати своє щастя.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Ви прийняли рішення, і частково це сумний момент, тому що ви більше не можете брати із собою певних людей чи динаміку. Ви готові до змін, і щоб вирости у щось, ви знаєте, що вам потрібно перерости інше.

Джерело: yourtango.

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