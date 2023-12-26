Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 26 декабря.

Звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Этот год пролетел, не правда ли, Овен? Вы смотрите на вещи с совершенно другой точки зрения, чем в январе прошлого года.

Сейчас хорошее время, чтобы насладиться всем, что может предложить жизнь. Наполните день радостью, даже если у вас осталось немного работы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков.

Рядом с вами очень весело, и сегодня ваша энергия не только воодушевляет других, но и наполняет ваше сердце любовью и светом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Пришло время достать доску визуализации и проявить творческий подход.

В вас много жизни с надеждами и мечтами, которых нужно достичь. Запишите их на бумаге, чтобы вы могли визуализировать их каждый день.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Очень важно хорошо знать себя и глубоко чувствовать свои эмоции. Когда ты в последний раз медитировал, Рак?

Сегодня может быть отличный день, чтобы немного очистить разум, чтобы вы могли ближе соединиться со своей душой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Жезлов.

Жизнь полна страсти и волнения даже в самых маленьких, самых обыденных делах.

В каждой части дня есть что-то хорошее, и важно быть в настоящем моменте. Прими это.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Вы готовы к новому приключению? Каждый день – это возможность начать с чистого листа.

Прошлые ошибки стираются, и с последствиями можно справиться. Но сегодня ты новый человек и принесешь с собой всю свою мудрость.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Башня.

Сегодня возникает внутренний конфликт, и хотя у вас было много хороших моментов, некоторые вы предпочитаете забыть.

Вскоре все уйдет в прошлое, и завтра вы почувствуете меньшую привязанность к результату.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Никогда не знаешь, что услышишь, что изменит твою жизнь. Это может быть пост друга на Facebook или в Twitter.

Сегодня вам нужно держать глаза и уши открытыми и слышать коллективные идеи мира. Они помогают мыслить широко и открывать свое сердце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Все дело в создании чувства безопасности для себя. Сейчас настал момент выбрать тот образ жизни, который вы хотите вести, и стремиться к нему. Возможно, потребуется некоторый анализ финансовых потерь, но вы можете это сделать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Кубков.

Вы повзрослели и в результате переходите в более серьезную фазу своих отношений. Это значит слушать свое сердце, а это значит

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

Течение времени — твердое напоминание о том, что хорошие времена всегда впереди, даже если вы живете настоящим моментом. Вам не нужно ждать «потом», чтобы получить в жизни то, что вы хотите. Просто решите не откладывать свое счастье.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей.

Вы приняли решение, и отчасти это печальный момент, потому что вы больше не можете брать с собой определенных людей или динамику. Вы готовы к переменам, и чтобы вырасти во что-то, вы знаете, что вам нужно перерасти другое.

Источник: yourtango.

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