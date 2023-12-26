Названо розмір третьої платіжки за газ. З початку нового року мешканці багатоповерхових будинків в Україні отримають рахунки за обслуговування газових мереж всередині будівлі, яке забезпечується операторами газорозподільчих мереж, відомих як "облгази".
До 5 січня облгази повинні розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку, що охоплює трубу від точки входу в будівлю. Ця складова не була врахована в тарифах на газ протягом декількох років.
Тепер вона включає в себе огляд, перевірку щільності, випробовування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв з метою забезпечення безпечного використання газу.
До 5 січня 2024 року облгази мають розмістити на своїх веб-сайтах вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку та графік проведення техоглядів.
Розмір платежу для мешканців становитиме в середньому приблизно 25-65 гривень на місяць, залежно від характеристик будинку.
Організації співвласників будинків або представники обрані на загальних зборах мають право укладати договори на технічне обслуговування з компаніями, що мають відповідні дозволи від Держпраці. Проте більшість будинків протягом останніх років не були обслуговані.
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