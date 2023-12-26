Уже в январе к двум платежкам на газ прибавится третья - плата за содержание внутридомовых сетей.

Названы размер третьей платежки за газ. С начала нового года жители многоэтажных домов в Украине получат счета за обслуживание газовых сетей внутри здания, которое обеспечивается операторами газораспределительных сетей, известных как "облгазы".

До 5 января облгазы должны рассчитать стоимость технического обслуживания газовых сетей внутри дома, охватывающего трубу от точки входа в здание. Эта составляющая не была учтена в тарифах на газ в течение нескольких лет.

Теперь она включает в себя осмотр, проверку плотности, испытание под давлением, осмотр газового оборудования и обслуживание запорных устройств с целью обеспечения безопасного использования газа.

До 5 января 2024 года облгазы должны разместить на своих веб-сайтах стоимость технического обслуживания каждого многоэтажного дома и график проведения техосмотров.

Размер платежа для жителей будет составлять в среднем примерно 25-65 гривен в месяц, в зависимости от характеристик дома.

Организации совладельцев домов или представители избранные на общем собрании вправе заключать договоры на техническое обслуживание с компаниями, имеющими соответствующие разрешения от Гоструда. Однако большинство домов в течение последних лет не были обслужены.

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