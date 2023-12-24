Можливо, ви віддаєте перевагу певним маркам засобів для чищення, але чи дійсно вони виконують свою роботу?

Якщо вам потрібно вирішити особливо складну проблему зі збиранням, а звичайні витратні матеріали її не вирішують, можливо, настав час для більш незвичайного рішення.

Кавові фільтри для очищення скла

Коли ваші дзеркала або вікна починають виглядати каламутними, ви, ймовірно, потягнетесь за паперовими рушниками та засобом для чищення скла, але цей застарілий старий метод очищення може залишити після себе смуги та плями. Наступного разу, коли вам знадобиться натерти вікна, спробуйте використати чисті фільтри для кави, щоб очистити скло без плям.

Дитячі серветки для чищення класних дощок

Класні дошки більше не живуть тільки в класі - тепер вони є по всьому будинку як практичний декор. Однак вони не такі красиві, коли покриті крейдовим пилом. Щоб одержати по-справжньому чистий лист без залишків крейди, очистіть поверхню дошки дитячою серветкою.

Лак для волосся для очищення дощок, призначених для сухого стирання

Ніщо не псує дошку для сухого прання швидше, ніж пляма від маркера для сухого стирання, яка не зникне. засобу для чищення ви не нанесли на дошку. Якщо на дошці для сухого стирання залишилася стійка пляма, спробуйте видалити її лаком для волосся. Після розпилення та стирання протріть дошку милом та водою, щоб позбутися липких залишків.

Горілка для очищення старого похідного спорядження

Горілка може стати гарною нагородою в кінці дуже довгого дня, але вона також є сильним засобом для чищення, особливо для смердючого похідного спорядження. Все, що вам потрібно зробити, щоб освіжити вуличні аксесуари - це збризкати їх невеликою кількістю горілки з пульверизатора. Якщо ви хочете додати свіжості, додайте трохи ефірних олій і отримайте ідеальний коктейль, що очищає.

Дитяча присипка та мило для миття посуду для видалення масляних плям

Плями на масляній основі викликають складнощі, і їх важко видалити з меблів або одягу, незалежно від того, скільки ви мажете або як витираєте. Видаліть неприємні плями раз і назавжди, обробивши їх сумішшю рівних частин дитячої присипки та засоби для миття посуду.

Майонез для чищення фарфорових ванн

Майонез не тільки додає пікантності сендвічу, але і може стати дуже корисним засобом для чищення. Приправа особливо гарна для видалення плям іржі у фарфорових ваннах або раковинах. Просто нанесіть трохи майонезу на пляму, дайте йому застигнути і витріть насухо, щоб оголити блискучу поверхню під ним.

Джерело: bobvilla.

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