Дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук шокувала публіку відвертим визнанням про свій минулий трудовий досвід. У програмі "Хто зверху?" вона розповіла, що у студентські роки займалася роботою в службі "с**са по телефону".

Цей незвичайний вид зайнятості був пов'язаний з бажанням актриси забезпечувати собі гарний рівень життя. Анна підкреслила, що вдень вона старанно займалася навчанням, а вночі та вранці сиділа біля телефону. Крім того, вона також працювала на релігійному телеканалі. Іронічно наголосивши, що в нічний час вона говорила на дорослі теми, а вранці передала праведні напуття.

Актриса також розповіла, що завжди була готова до праці та розпочинала свій шлях у кіно з масових сцен, навіть сама набираючи масовку, працюючи в рекламних агентствах, перш ніж досягти важливих ролей.

"Потрібно було за щось жити. Мені хотілося добре одягатися та смачно їсти, тому я багато працювала. Вдень, звичайно, навчалася, а вночі та вранці перед навчанням працювала" – зізналася Саліванчук.

Також раніше Саліванчук висловилася під своїми фото про проблемну ніч у Києві на тлі свят, що наближаються. За словами зірки, щоразу під час обстрілу всі хвилюються не лише за свій будинок і до цього звикнути не можна.

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