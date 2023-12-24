Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук шокировала публику откровенным признанием о своем прошлом трудовом опыте. В программе "Хто зверху?" она рассказала, что в студенческие годы занималась работой в службе "с**са по телефону".

Этот необычный вид занятости был связан с желанием актрисы обеспечивать себе хороший уровень жизни. Анна подчеркнула, что днем она усердно занималась учебой, а ночью и утром сидела у телефона. Помимо этого, она также работала на религиозном телеканале. Иронично отметив, что в ночное время она говорила на взрослые темы, а утром передалавала праведные напутствия.

Актриса также рассказала, что всегда была готова к труду и начинала свой путь в кино с массовых сцен, даже сама набирая массовку, работая в рекламных агентствах, прежде чем достичь важных ролей.

"Нужно было за что-то жить. Мне хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, поэтому я много работала. Днем, конечно, училась, а ночью и утром перед учебой работала" - призналась Саливанчук.

Также ранее Саливанчук высказалась под своими фото о проблемной ночи в Киеве на фоне приближающихся праздников. По словам звезды, каждый раз во время обстрела все волнуются не только за свой дом и к этому привыкнуть нельзя.

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