Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 24 грудня.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Справедливість

Ваші лідерські якості та сильна особистість дозволять вам зайняти сьогодні сильну позицію.

Є певні речі, про які інші можуть не знати, але, на щастя, ви можете допомогти їм побачити світло та уникнути виникнення проблеми.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт говорить безліччю дивних та прекрасних способів. Ваша здатність виявляти закономірності дозволяє вам бути пильним і знати про зміни.

Хоча ви можете не знати, коли і де може статися щось хороше, ваша чутливість загострюється, щоб допомогти вам вітати пригоду, коли вона справді настане.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сила

Ви росте, щоб вирішувати життєві завдання. Ваша допитлива натура стане в нагоді сьогодні, коли ви просунете своє життя в напрямку, що розширює ваші здібності.

Новий шлях у вашому світі допоможе вам стати більш витривалим та винахідливим, а також заохочує співчуття до інших, які пройшли ту ж милю.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Місяць.

Коли ви входите в кімнату, ви легко відчуваєте енергію, а коли щось приховано від вашого погляду (але це інформація, яку вам потрібно знати), вам не знадобиться багато часу, щоб вловити вібрацію.

Мине зовсім небагато часу, і ви зрозумієте, що саме. Ніхто не зможе приховувати від вас правду чи таємницю надто довго.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Диявол

Ви зіткнулися з невеликою спокусою, і подолати бажання здатися зараз може бути непросто.

Ви можете відчувати легке почуття провини за те, що захопилися їжею або заняттями, в яких зазвичай не берете участі. Але зараз свята і насолода щедрим життям, яке може запропонувати, є частиною радості сезону.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Маг.

У вас є кілька хитрощів у рукаві, і саме вони допоможуть урятувати становище. Настає трагедія, яка вимагає від вас бути швидкими на ногах.

Ви знаходите обхідний шлях, який знижує рівень стресу і виявляється набагато кращим, ніж початковий план.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця.

Сьогодні ви випромінюєте унікальну жіночу та люблячу енергію. Ваша присутність дає відчуття турботи та співчуття.

Ваша здатність демонструвати збалансований спосіб життя зараз надихає. Це спонукає оточуючих прагнути свого найвищого самовираження.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ви створюєте свій успіх. Успіх – це не виняткова обіцянка людям, народженим із чимось особливим. Це спосіб мислення та результат діяльності та вибору людини.

Сьогодні, Скорпіоне, ви у всіх відносинах пожинаєте те прекрасне, що посіяли у своєму житті.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Башта.

Невдача трапляється з кожним у якийсь момент часу. Але нещастя часто породжує хаос, який сіє насіння, необхідне для руху вашого життя в новому напрямку.

Ви можете не розуміти, чому сталося щось несподіване, але ви усвідомлюєте всю повноту цього моменту, коли прибудете до кінцевого пункту призначення.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сонце.

Посмішка. Щось таке чудове наближається до вас. Всесвіт підносить вас на більш високий рівень буття, і в результаті ви залучаєте у свій світ чудову енергію, включаючи потрібних людей, місця та ситуації.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Поставте захисний бар'єр навколо свого серця, особливо під час першої зустрічі з кимось.

Ви можете не знати людину так добре, як сприймаєте, доки у вас не буде можливості поспостерігати за нею у дії. Візьміть під контроль свої почуття та спостерігайте.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви працюєте на максимум на роботі та в особистому житті. Робити великі кроки рідко буває легко.

Чекайте, що час від часу ви відчуватимете, що не можете впоратися зі справами. Вас підштовхують до зростання, і це допомагає вам стати тією людиною, якою ви завжди хотіли бути.

Джерело: yourtango.

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