Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 24 декабря.
Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Справедливость
Ваши лидерские качества и сильная личность позволят вам занять сегодня сильную позицию.
Есть определенные вещи, о которых другие могут не знать, но, к счастью, вы можете помочь им увидеть свет и избежать возникновения проблемы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Звезда.
Вселенная говорит множеством странных и прекрасных способов. Ваша способность выявлять закономерности позволяет вам быть бдительным и знать об изменениях.
Хотя вы можете не знать, когда и где может произойти что-то хорошее, ваша чувствительность обостряется, чтобы помочь вам приветствовать приключение, когда оно действительно наступит.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Сила
Вы растете, чтобы решать жизненные задачи. Ваша любознательная натура пригодится сегодня, когда вы продвинете свою жизнь в направлении, расширяющем ваши способности.
Новый путь в вашем мире поможет вам стать более выносливым и находчивым, а также поощряет сочувствие к другим, которые прошли ту же милю.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Луна.
Когда вы входите в комнату, вы легко ощущаете энергию, а когда что-то скрыто от вашего взгляда (но это информация, которую вам нужно знать), вам не потребуется много времени, чтобы уловить вибрацию.
Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что именно. Никто не сможет скрывать от вас правду или тайну слишком долго.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Дьявол
Вы столкнулись с небольшим искушением, и преодолеть желание сдаться на данный момент может быть непросто.
Вы можете испытывать легкое чувство вины за то, что увлеклись едой или занятиями, в которых вы обычно не участвуете. Но сейчас праздники, и наслаждение щедрой жизнью, которую может предложить, является частью радости сезона.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Маг.
У вас есть несколько хитростей в рукаве, и именно они помогут спасти положение. Наступает катастрофа, которая требует от вас быть быстрыми на ногах.
Вы находите обходной путь, который снижает уровень стресса и оказывается намного лучше, чем первоначальный план.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Императрица.
Сегодня вы излучаете уникальную женскую и любящую энергию. Ваше присутствие дает ощущение заботы и сострадания.
Ваша способность демонстрировать сбалансированный образ жизни в данный момент вдохновляет. Это побуждает окружающих стремиться к своему высшему самовыражению.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Колесо Фортуны.
Вы создаете свою удачу. Удача – это не исключительное обещание людям, рожденным с чем-то особенным. Это образ мышления и результат деятельности и выбора человека.
Сегодня, Скорпион, вы во всех отношениях пожинаете то прекрасное, что посеяли в своей жизни.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Башня.
Невезение случается с каждым в какой-то момент времени. Но несчастье часто порождает хаос, который сеет семена, необходимые для движения вашей жизни в новом направлении.
Вы можете не понимать, почему произошло что-то неожиданное, но вы осознаете всю полноту этого момента, когда прибудете в конечный пункт назначения.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Солнце.
Улыбка. Что-то такое чудесное приближается к вам. Вселенная возносит вас на более высокий уровень бытия, и в результате вы привлекаете в свой мир прекрасную энергию, включая нужных людей, места и ситуации.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Поставьте защитный барьер вокруг своего сердца, особенно при первой встрече с кем-то.
Вы можете не знать человека так хорошо, как воспринимаете, пока у вас не будет возможности понаблюдать за ним в действии. Возьмите под контроль свои чувства и наблюдайте.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Колесница.
Вы работаете на максимум на работе и в личной жизни. Делать большие шаги редко бывает легко.
Ожидайте, что время от времени вы будете чувствовать, что не можете справиться с делами. Вас подталкивают к росту, и это помогает вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть.
Источник: yourtango.
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