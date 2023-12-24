Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 24 декабря.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Справедливость

Ваши лидерские качества и сильная личность позволят вам занять сегодня сильную позицию.

Есть определенные вещи, о которых другие могут не знать, но, к счастью, вы можете помочь им увидеть свет и избежать возникновения проблемы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная говорит множеством странных и прекрасных способов. Ваша способность выявлять закономерности позволяет вам быть бдительным и знать об изменениях.

Хотя вы можете не знать, когда и где может произойти что-то хорошее, ваша чувствительность обостряется, чтобы помочь вам приветствовать приключение, когда оно действительно наступит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Сила

Вы растете, чтобы решать жизненные задачи. Ваша любознательная натура пригодится сегодня, когда вы продвинете свою жизнь в направлении, расширяющем ваши способности.

Новый путь в вашем мире поможет вам стать более выносливым и находчивым, а также поощряет сочувствие к другим, которые прошли ту же милю.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Луна.

Когда вы входите в комнату, вы легко ощущаете энергию, а когда что-то скрыто от вашего взгляда (но это информация, которую вам нужно знать), вам не потребуется много времени, чтобы уловить вибрацию.

Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что именно. Никто не сможет скрывать от вас правду или тайну слишком долго.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дьявол

Вы столкнулись с небольшим искушением, и преодолеть желание сдаться на данный момент может быть непросто.

Вы можете испытывать легкое чувство вины за то, что увлеклись едой или занятиями, в которых вы обычно не участвуете. Но сейчас праздники, и наслаждение щедрой жизнью, которую может предложить, является частью радости сезона.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Маг.

У вас есть несколько хитростей в рукаве, и именно они помогут спасти положение. Наступает катастрофа, которая требует от вас быть быстрыми на ногах.

Вы находите обходной путь, который снижает уровень стресса и оказывается намного лучше, чем первоначальный план.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Императрица.

Сегодня вы излучаете уникальную женскую и любящую энергию. Ваше присутствие дает ощущение заботы и сострадания.

Ваша способность демонстрировать сбалансированный образ жизни в данный момент вдохновляет. Это побуждает окружающих стремиться к своему высшему самовыражению.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы создаете свою удачу. Удача – это не исключительное обещание людям, рожденным с чем-то особенным. Это образ мышления и результат деятельности и выбора человека.

Сегодня, Скорпион, вы во всех отношениях пожинаете то прекрасное, что посеяли в своей жизни.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Башня.

Невезение случается с каждым в какой-то момент времени. Но несчастье часто порождает хаос, который сеет семена, необходимые для движения вашей жизни в новом направлении.

Вы можете не понимать, почему произошло что-то неожиданное, но вы осознаете всю полноту этого момента, когда прибудете в конечный пункт назначения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Солнце.

Улыбка. Что-то такое чудесное приближается к вам. Вселенная возносит вас на более высокий уровень бытия, и в результате вы привлекаете в свой мир прекрасную энергию, включая нужных людей, места и ситуации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Поставьте защитный барьер вокруг своего сердца, особенно при первой встрече с кем-то.

Вы можете не знать человека так хорошо, как воспринимаете, пока у вас не будет возможности понаблюдать за ним в действии. Возьмите под контроль свои чувства и наблюдайте.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Колесница.

Вы работаете на максимум на работе и в личной жизни. Делать большие шаги редко бывает легко.

Ожидайте, что время от времени вы будете чувствовать, что не можете справиться с делами. Вас подталкивают к росту, и это помогает вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть.

Источник: yourtango.

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