Відома українська співачка Злата Огневич розповіла про серйозне шахрайство, через яке постраждала не вона одна.

Українська співачка Злата Огневич оголосила про відміну всіх своїх майбутніх концертів після того, як організатори благодійного туру зникли з великою сумою грошей, призначених для підтримки українських бійців. Огневич поділилася цією інформацією у своєму фотоблозі, висловивши розчарування та невдоволення подіями.

Злата Огневич висловила своє розчарування та прикрість від того, що сталося, наголосивши, що окрім неї постраждали інші артисти, включаючи групу "Скай" та її лідера Олега Собчука.

"Я повинна вам повідомити приголомшливу новину, від якої я не сплю дві доби. Новина глибоко вразила та шокувала мене. Концертна компанія, яка організовувала мої концерти, виявилася шахрайською. Мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, знаходяться у Тараса Доненка. І він зник разом із цими грошима”, - зізналася Огневич.

За словами співачки, вона активно боротиметься за справедливість та планує притягнути шахрая до кримінальної відповідальності. Правоохоронні органи наразі ведуть розслідування та розшукують шахраїв. Злата Огневич впевнена в тому, що справедливість переможе, і вона продовжить підтримувати українських бійців, незважаючи на інцидент.

Останні новини України:

Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про зраду від відомих співачок.

Як повідомляла Politeka, скандальна історія з Андрієм Данилком у США отримала продовження.

Також Politeka писала, що Каменських емоційно висловилася про важке життя та отримала влучну відповідь.