Известная украинская певица Злата Огневич рассказала о серьезном мошенничестве из-за которого пострадала не она одна.

Украинская певица Злата Огневич объявила об отмене всех своих предстоящих концертов после того, как организаторы благотворительного тура исчезли с большой суммой денег, предназначенных для поддержки украинских бойцов. Огневич поделилась этой информацией в своем фотоблоге, выразив разочарование и недовольство случившимся.

Злата Огневич выразила свое разочарование и досаду от произошедшего, подчеркнув, что помимо нее пострадали другие артисты, включая группу "Скай" и ее лидера Олега Собчука.

"Я должна вам сообщить ошеломляющую новость, от которой я не сплю двое суток. Новость глубоко поразила и шокировала меня. Концертная компания, которая организовывала мои концерты, оказалась мошеннической. Мне очень досадно, что средства, которые я планировала задонатить на ВСУ находятся у Тараса Доненко. И он исчез вместе с этими деньгами", - призналась Огневич.

По словам певицы, она активно будет бороться за справедливость и планирует привлечь мошенника к уголовной ответственности. Правоохранительные органы в настоящее время ведут расследование и разыскивают мошенников. Злата Огневич уверена в том, что справедливость восторжествует, и она продолжит поддерживать украинских бойцов, несмотря на произошедший инцидент.

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