Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук висловилася під своїми фото про проблемну ніч у Києві на тлі свят, що наближаються. За словами зірки, щоразу під час обстрілу всі хвилюються не лише за свій будинок і до цього звикнути не можна.

«Третій поспіль удар дрань по столиці за останні 6 днів. 24 із 28 шахедів було знищено за цю ніч. Так і живемо, на жаль, такі наші реалії. А ще 22 грудня – за старим календарем цього дня я святкувала ДЕНЬ СВЯТОЇ АННИ, а за новим календарем це ДЕНЬ АНАСТАСІЇ. Ох та ці зміни. Але 22 грудня 2023 року – зимове сонцестояння! Це найкоротший день року, перший день зими...» - поділилася Саліванчук.

Вона нагадала, з 22-го числа дні стали довшими, і ми отримуватимемо додаткові хвилини денного світла щодня до першого дня літа. Сонце з'являтиметься все раніше і раніше, а заходитиме все пізніше і пізніше.

Раніше Саліванчук розмістила відео з церемонії вручення Загальнонаціональної премії "Золоті руки", що відбулася напередодні в Києві.

Ганна Саліванчук отримала нагороду "Краща драматична актриса року" і вирішила присвятити її своєму загиблому колегі, відомому українському актору Василю Кухарському, який з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, але у вересні отримав тяжке поранення та пішов із життя 7 грудня.

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