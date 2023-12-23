В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук высказалась под своими фото о проблемной ночи в Киеве на фоне приближающихся праздников. По словам звезды, каждый раз во время обстрела все волнуются не только за свой дом и к этому привыкнуть нельзя.

«Третий подряд удар дранью по столице за последние 6 дней. 24 из 28 шахедов были уничтожены за эту ночь. Так и живем, к сожалению такие наши реалии. А еще 22 декабря – по старому календарю в этот день я праздновала ДЕНЬ СВЯТОЙ АННЫ, а по новому календарю это ДЕНЬ АНАСТАСИИ. Ох и эти изменения. Но 22 декабря 2023 года – зимнее солнцестояние! Это- кратчайший день года, первый день зимы...» - поделилась Саливанчук.

Она напомнила, с 22-го числа дни стали длиннее, и мы будем получать дополнительные минуты дневного света каждый день до первого дня лета. Солнце будет появляться все раньше и раньше, а заходить все позже и позже.

Ранее Саливанчук разместила видео с церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки", состоявшейся накануне в Киеве.

Анна Саливанчук получила награду "Лучшая драматическая актриса года" и решила посвятить ее своему погибшему коллеге, известному украинскому актеру Василию Кухарскому, который с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, но в сентябре получил тяжелое ранение и ушел из жизни 7 декабря.

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