У 2024 році в Україні власники квартир та будинків стануть перед обов'язком сплатити податок на нерухомість. Розмір податку розраховується залежно від мінімальної зарплати минулого року, а не поточного, з максимальною ставкою 1,5% від розміру мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр.

Згідно із Законом 2142-ІХ та статтею 266 Податкового кодексу України, податок стягується власникам приватних будинків площею понад 120 кв. м та квартир площею понад 60 кв. м.

Власники оплачують податок лише за надмірні квадратні метри, що перевищують встановлені нормативи. Наприклад, якщо у особи є будинок площею 125 кв. м, то вона сплачуватиме лише за 5 кв. м.

Місцева влада визначає конкретні ставки податку, проте законодавче обмеження встановлює, що розмір оплати за "квадрат" не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

Квитанції на сплату податку на нерухомість надходять до українців поштою до 1 липня, і їх слід оплатити протягом наступних 60 днів. У 2024 році громадяни сплачуватимуть податок за 2023 рік, а платіжки за 2024 рік надійдуть у 2025 році.

Розглянемо приклад: мешканець Києва з квартирою площею 65 квадратних метрів розраховує податок за перевищення нормативу на 5 кв. м. Максимальна ставка податку в Києві становить 1,5% від мінімальної зарплати, тобто 100,5 грн.

Розрахунок суми податку виглядає так: (65 кв. м – 60 кв. м) 100,5 грн. Загальна сума податку для цього випадку становить 502,5 грн.

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