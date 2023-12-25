В 2024 году в Украине владельцы квартир и домов станут перед обязанностью уплатить налог на недвижимость. Размер налога рассчитывается в зависимости от минимальной зарплаты в прошлом году, а не в текущем, с максимальной ставкой 1,5% от размера минималки за каждый "лишний" квадратный метр.

Согласно Закону 2142-ІХ и статья 266 Налогового кодекса Украины, налог взимается владельцам частных домов площадью более 120 кв. м и квартир площадью более 60 кв. м.

Владельцы оплачивают налог только за чрезмерные квадратные метры, превышающие установленные нормативы. Например, если у человека есть дом площадью 125 кв. м, то она будет платить всего за 5 кв. м.

Местные власти определяют конкретные ставки налога, однако законодательное ограничение устанавливает, что размер оплаты за "квадрат" не может превышать 1,5% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

Квитанции на уплату налога на недвижимость поступают украинцам по почте до 1 июля, и их следует оплатить в течение следующих 60 дней. В 2024 году граждане будут платить налог за 2023 год, а платежки за 2024 год поступят в 2025 году.

Рассмотрим пример: житель Киева с квартирой площадью 65 квадратных метров рассчитывает налог за превышение норматива на 5 кв. м. Максимальная ставка налога в Киеве составляет 1,5% от минимальной зарплаты, то есть 100,5 грн.

Расчет суммы налога выглядит следующим образом: (65 кв. м – 60 кв. м) 100,5 грн. Общая сумма налога в этом случае составляет 502,5 грн.

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