Ця пам'ятна монета, яка є частиною серії "Українська спадщина", складається з трьох екземплярів і присвячена всесвітньовідомій колядці.

В Україні з'явилися нові монети незвичної форми. Так, в Україні випущено нову срібну монету номіналом 10 гривень під назвою "Щедрик". Про це повідомляється у прес-службі НБУ. Також показали, який вигляд мають нові монети.

Ця пам'ятна монета, яка є частиною серії "Українська спадщина", складається з трьох екземплярів і присвячена всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

На аверсі центральної монети зображено вертеп із різдвяною зіркою, водночас на аверсах двох інших монет розміщені композиції янголів, які символізують Божу допомогу та світло свята Різдва, а також рядки з пісні "Щедрик".

Реверс центральної монети представляє стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором. На реверсах двох інших монет зображено кольорові прапори України та США, композицію історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка, а також золотисте мереживне тло з дзвониками.

Загалом випущено лише 5 000 таких наборів із пам'ятними монетами. Їх можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та в інших банках, які будуть поступово представляти ці набори протягом 2024 року. Деталі та інформацію про доступність наборів клієнти можуть дізнатися у відповідних установах.

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