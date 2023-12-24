Эта памятная монета, которая является частью серии "Украинское наследие", состоит из трех экземпляров и посвящена всемирно известной колядке.

В Украине появились новые монеты необычной формы. Так, в Украине выпущена новая серебряная монета номиналом 10 гривен под названием "Щедрик". Об этом сообщается в пресс-службе НБУ. Также показали, как выглядят новые монеты.

Эта памятная монета, которая является частью серии "Украинское наследие", состоит из трех экземпляров и посвящена всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.

На аверсе центральной монеты изображен вертеп с рождественской звездой, в то же время на аверсах двух других монет размещены композиции ангелов, которые символизируют Божью помощь и свет праздника Рождества, а также строки из песни "Щедрик".

Реверс центральной монеты представляет стилизованную композицию первого исполнения "Щедрика" хором. На реверсах двух других монет изображены цветные флаги Украины и США, композиция исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка, а также золотистый кружевной фон с колокольчиками.

Всего выпущено только 5 000 таких наборов с памятными монетами. Их можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и других банках, которые будут постепенно представлять эти наборы в течение 2024 года. Подробности и информацию о доступности наборов клиенты могут узнать в соответствующих учреждениях.

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