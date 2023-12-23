Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний 23 грудня.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Дні летять так швидко, і важливий день уже майже настав. Ви можете почуватися недостатньо підготовленим, адже вам ще належить зробити деякі справи, але не турбуйтеся.

Ви впораєтеся з цим блискуче і досягнете успіху. Ви добре справляєтесь із тиском.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Не закривайте свій розум і серце для любові в цю пору року. Очікування щодо того, яким має бути свято, можуть викликати у вас розчарування.

Натомість зосередьтеся на тому, що є, і прийміть те, що відбувається зараз. Не за горами щось нове, і з цього моменту ви маєте вчитися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Радуйтесь можливостям, Близнюки. До вас надходить важливе повідомлення, щоб ви знали, що ви отримаєте те, що просили.

Можливо, отримання вашого підтвердження затримається, але Всесвіт подає знак, що відповідь буде ствердною!

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Просто будь собою. У тебе сьогодні є щось чарівне. Ваша чарівність та дивовижна творча сторона одночасно привабливі та заразливі.

Ви розкриваєте найкраще в інших, і ваша уява робить день яскравішим для всіх, з ким ви спілкуєтеся.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Стійте твердо. Можливо, ви не відчували, що можете взяти на себе ініціативу, але ви виросли на дріжджах під час цього випробування вашого характеру.

Ви довели, що здатні впоратися із тиском керівництва; тепер це твій шлях для іншого.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Ви купили все, що могли, і хоча було важко розтягнути свої гроші у цю відпустку, ви це зробили.

Коли все буде зроблено і всі будуть задоволені кишенею, сповненою позитивних спогадів, настане час заощаджувати!

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вежа.

Ви пережили кілька проблемних моментів, які пробудили ваш дух до того, що відбувається в навколишньому світі.

Пробудження від такого глибокого психічного сну має свій негативний бік, але ви, можливо, були захищені від конкретних переживань, які були вам корисні.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вони звернуться до вас, але не тоді, коли ви цього захочете чи очікуєте.

Як то кажуть: «У каструлі під наглядом вода ніколи не закипить». тому, як тільки ви перестанете приділяти пильну увагу своїй електронній пошті або мобільному телефону, повідомлення, на яке ви чекали, прийде.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Коли людина намагається надмірно контролювати те, як ви витрачаєте гроші або що ви робите з фінансами, у її свідомості виникає прихований страх.

Можливо, вони гадають, що є. Недостатньо на майбутнє. З мисленням дефіциту може бути важко впоратися.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Сьогодні ви так швидко вловлюєте енергію навколо себе, що вашому серцю може бути важко її обробити.

В інших може бути такого ж рівня обізнаності, як у вас. Отже, якщо ви спробуєте пояснити те, що відчуваєте, це може потрапити до вух, які не здатні почути вашу правду.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Міцні ведмежі обійми це те, що вам потрібно, і коли у вас буде можливість міцно обійняти друга або кохану людину, це буде особливим відчуттям.

Найкращими моментами зцілення можна вільно поділитися з кимось із ваших знайомих, хто розуміє вас, як ніхто інший.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Ви викликаєте посмішку на обличчі кожного, просто перебуваючи поряд і показуючи своє кохання.

Щоб зробити день особливим, не потрібні гроші чи незвичайний подарунок. Все, що вам потрібно зробити, це насолоджуватися дрібницями, які можуть запропонувати життя.

Джерело: yourtango.

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