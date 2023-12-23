Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 23 декабря.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Дни летят так быстро, и важный день уже почти наступил. Вы можете чувствовать себя недостаточно подготовленным, ведь вам еще предстоит сделать кое-какие дела, но не беспокойтесь.

Вы справитесь с этим блестяще и преуспеете. Вы хорошо справляетесь с давлением.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков.

Не закрывайте свой разум и сердце для любви в это время года. Ожидания относительно того, каким должен быть праздник, могут вызвать у вас разочарование.

Вместо этого сосредоточьтесь на том, что есть, и примите то, что происходит сейчас. Не за горами что-то новое, и с этого момента вы должны учиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Радуйтесь возможностям, Близнецы. К вам приходит важное сообщение, чтобы вы знали, что вы получите то, о чем просили.

Возможно, получение вашего подтверждения задержится, но Вселенная подаёт знак, что ответ будет утвердительным!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Просто будь собой. В тебе сегодня есть что-то волшебное. Ваше обаяние и удивительная творческая сторона одновременно привлекательны и заразительны.

Вы раскрываете лучшее в других, и ваше воображение делает день ярче для всех, с кем вы общаетесь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Жезлов.

Стойте твердо. Возможно, вы не чувствовали, что можете взять на себя инициативу, но вы выросли как на дрожжах во время этого испытания вашего характера.

Вы доказали, что способны справиться с давлением руководства; теперь это твой путь для другого.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Вы купили все, что могли, и хотя было трудно растянуть свои деньги в этот отпуск, вы это сделали.

Когда все будет сделано и все будут довольны карманом, полным позитивных воспоминаний, наступит время экономить!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Башня.

Вы пережили несколько проблемных моментов, которые пробудили ваш дух к тому, что происходит в окружающем вас мире.

Пробуждение от такого глубокого психического сна имеет свою отрицательную сторону, но вы, возможно, были защищены от конкретных переживаний, которые не были для вас полезны.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Они обратятся к вам, но не тогда, когда вы этого захотите или ожидаете.

Как говорится: «В кастрюле под присмотром вода никогда не закипит». поэтому, как только вы перестанете уделять пристальное внимание своей электронной почте или мобильному телефону, сообщение, которого вы ждали, придет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Когда человек пытается чрезмерно контролировать то, как вы тратите деньги или что вы делаете с финансами, в его сознании возникает скрытый страх.

Возможно, они думают, что есть. Недостаточно на будущее. С мышлением дефицита может быть трудно справиться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Кубков.

Сегодня вы так быстро улавливаете энергию вокруг себя, что вашему сердцу может быть трудно ее обработать.

У других может не быть такого же уровня осведомленности, как у вас. Итак, если вы попытаетесь объяснить то, что испытываете, это может попасть в уши, которые не способны услышать вашу правду.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Крепкие медвежьи объятия — это то, что вам нужно, и когда у вас будет возможность крепко обнять друга или любимого человека, это будет особенным ощущением.

Лучшими моментами исцеления можно свободно поделиться с кем-то из ваших знакомых, кто понимает вас, как никто другой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Вы вызываете улыбку на лице каждого, просто находясь рядом и показывая свою любовь.

Чтобы сделать день особенным, не нужны деньги или необычный подарок. Все, что вам нужно сделать, это наслаждаться мелочами, которые может предложить жизнь.

Источник: yourtango.

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