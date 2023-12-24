Деякі копійчані монети в Україні можуть коштувати багато тисяч гривень.

Українці можуть отримати значні кошти за продаж деяких монет через їхню особливість. Річ у тім, що через свої особливості ті високо цінуються колекціонерами – настільки, що вони готові платити за них тисячі гривень. Про це повідомляють фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

За екземпляр 1 монети від 1992 року різновиду 1.35АА можуть заплатити більше 11 000 гривень, оскільки вона відрізняється ступінчастою верхівкою правого верхнього листа та малими ягодами.

Щодо монети 1 гривня 2001 року різновиду 1АДг, за неї можна отримати до 5 000 гривень. Ця монета особлива тим, що має гладкий гурт без написів, і через її рідкісність часто підробляється фальшивомонетниками.

Також відзначається 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм, за який готові заплатити від 2 000 гривень до 4 000 гривень. Монету можна впізнати за невеликим отвором в нижній частині тризуба, проміжком у вигляді трапецій між листком та відростком, а також гуртом з дрібною насічкою. Фахівці рекомендують уважно перевіряти параметри монет, оскільки підроблені екземпляри часто з'являються в обігу.

За монету в 5 копійок 1996 року можна отримати понад 1000 гривень. Фахівці пояснюють, що тираж цієї монети становив лише 5000 штук, що робить її рідкісною і підвищує її вартість.

Важливо відзначити, що 5 копійок з банківського набору коштують більше, ніж монети, які були в обігу. Нумізмати підкреслюють, що кращий стан монети збільшує інтерес покупців, і чим вище її якість, тим більше буде охочих придбати цей нумізматичний екземпляр.

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