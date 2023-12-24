Украинцы могут получить значительные средства за продажу некоторых монет из-за их особенностей. Дело в том, что из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

За экземпляр 1 монеты от 1992 разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 гривен, поскольку она отличается ступенчатой ​​верхушкой правого верхнего листа и малыми ягодами.

Относительно монеты 1 гривна 2001 разновидности 1АДг, за нее можно получить до 5 000 гривен. Эта монета особенная тем, что имеет гладкую группу без надписей, и из-за ее редкости часто подделывается фальшивомонетчиками.

Также отмечается 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм, за который готовы заплатить от 2 000 гривен до 4 000 гривен. Монету можно узнать за небольшим отверстием в нижней части трезубца, промежутком в виде трапеций между листком и отростком, а также вместе с мелкой насечкой. Специалисты рекомендуют внимательно проверять параметры монет, поскольку поддельные экземпляры часто появляются в обращении.





За монету в 5 копеек 1996 можно получить более 1000 гривен. Специалисты объясняют, что тираж этой монеты составил всего 5000 штук, что делает ее редкой и повышает ее стоимость.

Важно отметить, что 5 копеек из банковского набора стоят больше, чем находившиеся в обращении монеты. Нумизматы подчеркивают, что лучшее состояние монеты увеличивает интерес покупателей, и чем выше ее качество, тем больше будет желающих приобрести этот нумизматический экземпляр.

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