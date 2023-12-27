Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала рецепт незвичайного торта з коржами "навпаки". "Мастер Шеф" вважає, що цей десерт за смаком неймовірно ніжний, і не дуже солодкий.

Для бісквіту:

4 яйця

150 г цукру

110 г борошна

Для просочення:

300 г ягід чорниці

50 г амаретто

Для крему:

650 г вершкового сиру

50 г цукрової пудри

Для прикрас:

200 г ягід (за сезоном)

200 г мигдальних пластівців

Приготування бісквіта:

Розділіть білки та жовтки. Збийте білки з половиною цукру до утворення жорстких піків, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова. В іншій мисці збийте жовтки з цукром, що залишився, до білого кольору і пишної піни.

Дуже обережно з'єднайте білки та жовтки, додаючи просіяне борошно поступово. Просійте борошно прямо в миску з яйцями.

Викладіть тісто на лист, вирівняйте і випікайте 10-15 хвилин при 180 градусах. Остудіть повністю.

Приготування крему:

"Мастер Шеф" Литвинова радить, збийте холодний вершковий сир із цукровою пудрою міксером 5-7 хвилин.

Просочення чорничним амаретто:

Перетріть чорницю блендером і додайте амаретто.

Складання торта:

Наріжте бісквіт упоперек на три смуги за допомогою лінійки.

Просочіть смуги чорничним амаретто. Нанесіть половину крему та розрівняйте, розповідає "Мастер Шеф" Литвинова.

Закрутіть першу смугу в рулет, покладіть на другу та знову закрутіть. Повторіть із третьою смугою.

Поставте торт перевернутим донизу, загорніть у фольгу та залиште на 3-4 години для стабілізації.

Прикраса:

Змастіть торт зверху кремом, що залишився, і розрівняйте. Прикрасьте борти підсмаженими і мигдальними пластівцями, що охололи. "Мастер Шеф" Литвинова зауважує, зверху красиво прикрасьте свіжими ягодами по сезону.

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