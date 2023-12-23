Десь на початку, може в середині весни буде вже дві ціни на одні й ті ж самі види продуктів.

Згідно з прогнозами аналітиків, ціни на окремі товари продовжать зростання до кінця лютого. Зміни вартості спостерігатимуться у багатьох сегментах. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин у телемарафоні.

Зокрема ціни підвищаться у сегменті овочів, м'яса, молочних продуктів, а можливо, також на яйцях. Традиційно перші дві категорії товарів, а саме овочі та м'ясо, схильні до зростання цін

Прогнозується, що на початку, можливо, в середині весни з'являться дві цінові категорії на овочі: овочі нового врожаю, які будуть імпортовані, і овочі старого врожаю – ціни на них істотно відрізнятимуться. Щодо помідорів і огірків, передбачається введення двох цінових сегментів – імпортний, що прибуватиме з південних регіонів, зокрема з Туреччини, і український – вирощений в парниках.

Пендзин також зазначив, що зростання ціни зачіпить молочні продукти, але ціни на хліб, ймовірно, залишатимуться стабільними. Прогнозується збереження тенденції зростання цін на рівні 10-12% щомісяця, що означає щомісячне додавання 1,5-2%. Хліб ймовірно залишиться на нинішньому ціновому рівні завдяки вдалим врожаям. Щодо молочних продуктів, очікується певний ріст цін до весни, але потім ціни стабілізуються через збільшення обсягів молока.

Щодо ціни на яйця, експерт вказав, що вони будуть залежати від конкретних обставин. У разі відсутності їх експорту ціни можуть зменшитися, а наразі вони тримаються на стабільному рівні.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.