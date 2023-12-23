Где-то в начале, может, в середине весны будет уже две цены на одни и те же виды продуктов.

Согласно прогнозам аналитиков, цены на отдельные товары продолжат рост до конца февраля. Изменения стоимости будут отмечены во многих сегментах. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин в телемарафоне.

В частности, цены повысятся в сегменте овощей, мяса, молочных продуктов, а возможно, также на яйцах. Традиционно первые две категории товаров, а именно овощи и мясо, склонны к росту цен.

Прогнозируется, что в начале, возможно, в середине весны появятся две ценовые категории на овощи: овощи нового урожая, которые будут импортированы, и овощи старого урожая – цены на них будут существенно отличаться. Что касается помидоров и огурцов, предполагается введение двух ценовых сегментов – импортный, прибывающий из южных регионов, в частности из Турции, и украинский выращенный в парниках.

Пендзин также отметил, что рост цены затронет молочные продукты, но цены на хлеб, вероятно, будут оставаться стабильными. Прогнозируется сохранение тенденции роста цен на уровне 10-12% ежемесячно, что означает ежемесячное прибавление 1,5-2%. Хлеб, вероятно, останется на нынешнем ценовом уровне благодаря удачным урожаям. Что касается молочных продуктов, то ожидается определенный рост цен до весны, но затем цены стабилизируются из-за увеличения объемов молока.

Относительно цены на яйца эксперт указал, что они будут зависеть от конкретных обстоятельств. В случае отсутствия их экспорта цены могут снизиться, а сейчас они держатся на стабильном уровне.

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