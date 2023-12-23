Проблеми з наймом переживають роботодавці в прифронтових регіонах та на заході країни через масові переселення людей в безпечніші регіони або за кордон.

У 2024 році в Україні можливий дефіцит кадрів у ряді сегментів ринку праці, і роботодавцям доведеться прикладати зусилля не лише для подолання цього дефіциту, а й для утримання вже існуючих працівників. Про це свідчать дані дослідження, проведеного великим кадровим порталом.

Ця тенденція особливо стосується робочих спеціальностей, медицини та фармацевтики, де знаходження роботи в 2024 році буде найбільш простим. Також ймовірно, що у 2024 році залишаться дефіцити кадрів між різними регіонами України.

До списку вакансій із найменшою кількістю відгуків від претендентів регулярно потрапляють посади лікарів та робочих спеціальностей. Серед них ендоскопіст, астроентеролог, ендокринолог, лікар УЗД, педіатр, сімейний лікар, зубний технік, гірник, бляхар, порізальник, пілорамник, тонувальник.

У 2023 році спостерігалася стабільна висока конкуренція серед претендентів в Київській, Харківській та Вінницькій областях. Зворотна ситуація зафіксована у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях, де конкуренція виявилася найменшою.

Отже, проблеми з наймом переживають роботодавці в прифронтових регіонах та на заході країни через масові переселення людей в безпечніші регіони або за кордон. Конкуренція між роботодавцями посилюється, що ставить певні труднощі в процесі рекрутації.

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