В 2024 году в Украине возможен дефицит кадров в ряде сегментов рынка труда, и работодателям придется прилагать усилия не только для преодоления этого дефицита, но и для удержания уже существующих работников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крупным кадровым порталом.
Эта тенденция особенно касается рабочих специальностей, медицины и фармацевтики, где нахождение работы в 2024 году будет наиболее простым. Также возможно, что в 2024 году останутся дефициты кадров между разными регионами Украины.
В список вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей и рабочих специальностей. Среди них эндоскопист, астроэнтеролог, эндокринолог, врач УЗИ, педиатр, семейный врач, зубной техник, горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик.
В 2023 году наблюдалась стабильная высокая конкуренция среди претендентов в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Обратная ситуация зафиксирована в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях, где конкуренция оказалась меньше.
Следовательно, проблемы с наймом испытывают работодатели в прифронтовых регионах и на западе страны из-за массовых переселений людей в более безопасные регионы или за границу. Конкуренция между работодателями усиливается, что ставит определенные затруднения в процессе рекрутации.
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