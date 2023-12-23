Проблемы с наймом переживают работодатели в прифронтовых регионах и на западе страны из-за массовых переселений людей в более безопасные регионы или за границу.

В 2024 году в Украине возможен дефицит кадров в ряде сегментов рынка труда, и работодателям придется прилагать усилия не только для преодоления этого дефицита, но и для удержания уже существующих работников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крупным кадровым порталом.

Эта тенденция особенно касается рабочих специальностей, медицины и фармацевтики, где нахождение работы в 2024 году будет наиболее простым. Также возможно, что в 2024 году останутся дефициты кадров между разными регионами Украины.

В список вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей и рабочих специальностей. Среди них эндоскопист, астроэнтеролог, эндокринолог, врач УЗИ, педиатр, семейный врач, зубной техник, горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик.

В 2023 году наблюдалась стабильная высокая конкуренция среди претендентов в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Обратная ситуация зафиксирована в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях, где конкуренция оказалась меньше.

Следовательно, проблемы с наймом испытывают работодатели в прифронтовых регионах и на западе страны из-за массовых переселений людей в более безопасные регионы или за границу. Конкуренция между работодателями усиливается, что ставит определенные затруднения в процессе рекрутации.

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