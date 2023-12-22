Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 22 грудня.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Ваше серце готове вибухнути від обіцянки романтики Овен. Нова людина у вашому житті змушує вас мріяти про те, яким може бути ваше спільне майбутнє.

Ви готові стрибнути обома ногами, і будь що буде, ви до цього готові.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг.

Ви показали своєму коханому лише один бік своєї творчості, і незабаром ви покажете ще багато позитивних речей, якими вам хотілося б займатися як пара. Це сезон творчості та сюрпризів. Ви збираєтеся викликати посмішку на чиємусь обличчі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Суд.

Ви двічі думаєте про кілька важливих рішень, які потрібно прийняти. Можливо, сьогодні ви перебуваєте в роздумах щодо певної ситуації, але через деякий час ви зрозумієте, чого хочете.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість

Ви можете відчувати себе приголомшеними певними подіями, що відбуваються навколо вас прямо зараз, але якщо дозволити речам розвиватися природним чином день пройде легше.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ваші амбіції допоможуть вам пережити цей лихоліття, і саме це зробить вас переможцем. Не відмовляйтеся від того, що ви хочете.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол

Ви знаходитесь на початковому етапі створення чогось нового, тому зараз саме час розпочати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Повішений.

Ви перестали чекати, поки хтось інший ухвалить свої власні рішення. Ви були терплячі і неймовірно добрі, але тепер настав час зайнятися своїми справами — з друзями чи без них.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Смерть.

Закінчення - ще один чудовий спосіб сказати "почати заново" або "почати заново". Ви стираєте все з чистого листа. Це ваш час, щоб сяяти. Ви не дозволите минулому перешкоджати вашому вибору. Вам більше нема чого втрачати.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса завжди таїться там, але ти бачиш її за версту. Ви не боїтеся глянути правді у вічі про себе. Побачивши свою тіньову сторону, ви зможете працювати над нею та покращувати ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Башта.

У вас багато всього відбувається, і коли ви думаєте, що нарешті впоралися зі своєю ситуацією, відбувається щось ще. Це гаразд речей. Як тільки ви закінчите всю драму, ви будете раді, що не заплющили очі, заперечуючи це.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Путівник.

Настав час помовчати та споглядати. Ви бачите речі такими, якими вони є, і тепер вам потрібно подумати, як на це реагувати. Це набагато краще, ніж ляпнути те, що не продумав і висловив імпульсивно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сила

Ви набагато могутніші і сильніші, ніж ви коли-небудь думали. Речі, які колись здавалися виснажуючими вашу енергію, тепер не мають над вами влади.

Джерело: yourtango.

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