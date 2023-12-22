Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 22 декабря.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Ваше сердце готово взорваться от обещания романтики, Овен. Новый человек в вашей жизни заставляет вас мечтать о том, каким может быть ваше совместное будущее.

Вы готовы прыгнуть обеими ногами, и будь что будет, вы к этому готовы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг.

Вы показали своему любимому только одну сторону своего творчества, и вскоре вы покажете еще много позитивных вещей, которыми вам хотелось бы заниматься вместе как пара. Это сезон творчества и сюрпризов. Вы собираетесь вызвать улыбку на чьем-то лице.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Суд.

Вы дважды думаете о нескольких важных решениях, которые вам нужно принять. Возможно, сегодня вы находитесь в раздумьях по поводу определенной ситуации, но через некоторое время вы поймете, чего хотите.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость

Вы можете чувствовать себя ошеломленными определенными событиями, происходящими вокруг вас прямо сейчас, но если позволить вещам развиваться естественным образом, день пройдет легче.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Ваши амбиции помогут вам пережить это трудное время, и именно это сделает вас победителем. Не отказывайтесь от того, чего вы хотите.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол

Вы находитесь на начальном этапе создания чего-то нового, поэтому сейчас самое время начать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Повешенный.

Вы закончили ждать, пока кто-то другой примет свои собственные решения. Вы были терпеливы и невероятно добры, но теперь пришло время заняться своими делами — с друзьями или без них.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть.

Окончание — еще один прекрасный способ сказать «начать заново» или «начать заново». Вы стираете все с чистого листа. Это ваше время, чтобы сиять. Вы не позволите прошлому препятствовать вашему выбору. Вам больше нечего терять.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол

Искушение всегда таится там, но ты видишь его за версту. Вы не боитесь взглянуть правде в глаза о себе. Увидев свою теневую сторону, вы сможете работать над ней и улучшать ситуацию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Башня.

У вас много всего происходит, и когда вы думаете, что наконец-то справились со своей ситуацией, происходит что-то еще. Это в порядке вещей. Как только вы закончите всю драму, вы будете рады, что не закрыли глаза, отрицая это.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник.

Пришло время помолчать и созерцать. Вы видите вещи такими, какие они есть, и теперь вам нужно подумать, как на это реагировать. Это гораздо лучше, чем ляпнуть то, о чем не продумал и высказал импульсивно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Сила

Вы гораздо могущественнее и сильнее, чем вы когда-либо думали. Вещи, которые когда-то казались истощающими вашу энергию, теперь не имеют над вами власти.

Источник: yourtango.

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