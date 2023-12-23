Клієнтка "ПриватБанк" поділилася, що прийшла у відділення банку, щоб перевипустити пластик втраченої універсальної gold карти, але лише втратила гроші.

Клієнти "ПриватБанк" все частіше жаліються на неприємні сюрпризи, які їм влаштовує банк. Наприклад, безпричинне блокування рахунків чи помилки при переказі коштів. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін з'явився коментарій клієнтки "ПриватБанк", яка поскаржилася на перевипуск картки при якому втратила всі свої гроші.

Клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що прийшла у відділення банку, щоб перевипустити пластик втраченої універсальної gold картки. Менеджер погодилась та пообіцяла, що на перевипущену картку надійдуть всі кошти та перекази, які залишались на втраченій картці "ПриватБанк".

Менеджер зробила клієнтці нову картку "ПриватБанк". Картка яку вона хотіла перевипустити і отримати пластик — це картка на яку переводиться її заробітна плата.

Тому клієнтка "ПриватБанк" перепитала декілька разів у менеджера якщо за номером її старої картки буде зроблений переказ чи надійдуть гроші на нову? Їй відповіли, що надійдуть, але цього не трапилось.

"Справа в тім що вчора я якраз мала отримати заробітну плату яку дуже чекала і тому задоволена що все зробила отримала картки страхування оформила пішла собі на роботу чекати аванс. Всі працівники отримують кошти мені нічого не приходить. Нарешті додзвонилась до оператора і отримую відповідь що картка закрита, а гроші на неї ви не зможете отримати ніяк і ніколи", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

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