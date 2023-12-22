Харлан згадала про свого колишнього партнера з танців Дмитра Дікусара, який нині служить у Збройних Силах України.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, взявши участь у телешоу "Танці з зірками", висловила свою підтримку відразу кільком товаришам на тлі того, що відбувається в країні. У своєму пості Харлан наголосила, що танці для неї стали способом повернутися до звичного життя в умовах повномасштабного вторгнення.

Вона згадала про свого колишнього партнера з танців, Дмитра Дікусара, який нині служить у Збройних Силах України.

Спортсменка підкреслила, що танці для неї стали символом іншого, яскравого та безпечного життя, яке здається віддаленим від поточної реальності. Вона висловила надію на повернення Дикусара з передової і підкреслила, що чекає на момент, коли знову зможе разом станцювати з ним.

"Дмитро Дікусар, який зараз захищає нашу країну і відкрив мене в танці. Життя змінюється, але вірю, що любов до чогось захоплюючого та щиро хвилюючого – повинна залишатися назавжди" - заявила Харлан у емоційному посту.

Пост викликав захоплений відгук у шанувальників Ольги Харлан, які висловили підтримку та захоплення її не лише як спортсменки, а й як учасниці танцювального шоу.

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