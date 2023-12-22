Харлан вспомнила о своем бывшем партнере по танцам, Дмитрии Дикусаре, который в настоящее время служит в Вооруженных Силах Украины.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, приняв участие в телешоу "Танцы со звездами", выразила свою поддержку сразу нескольким товарищам на фоне происходящего в стране. В своем посте Харлан подчеркнула, что танцы для нее стали способом вернуться к привычной жизни в условиях полномасштабного вторжения.

Она вспомнила о своем бывшем партнере по танцам, Дмитрии Дикусаре, который в настоящее время служит в Вооруженных Силах Украины.

Спортсменка подчеркнула, что танцы для нее стали символом другой, яркой и безопасной жизни, которая кажется отстоящей от текущей реальности. Она выразила надежду на возвращение Дикусара с передовой и подчеркнула, что ждет момента, когда снова сможет вместе станцевать с ним.

"Дмитрий Дикусар, который сейчас защищает нашу страну и открыл меня в танце. Жизнь меняется, но верю, что любовь к чему-то захватывающему и искренне волнующему – должна оставаться навсегда" - заявила Харлан в эмоциональном посте.

Пост вызвал восторженный отклик у поклонников Ольги Харлан, которые выразили поддержку и восхищение ее не только как спортсменки, но и как участницы танцевального шоу.

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