За словами Єфросініної, вона не хоче зараз витрачати час на крики, чому у військових немає теплих комплектів, є більш гостра тема.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розповіла про серйозну проблему жінок на передовій. За словами ведучої, питання погодних умов та забезпечення теплими речами дуже гостре.

«Не сиди на холодному! – чує кожна дівчинка з дитинства. Донбас – 7 відчувається як –15. Це той мороз, від якого, здається, замерзають кістки. Днями я дізналася, що наші захисниці не мають теплого одягу!! Одяг! Одяг, який рятує від перемерзання, обморожень і дозволяє ефективно виконувати бойові завдання.

На сьогоднішній день на передовій понад 5500 жінок-захисниць: в окопах, у бліндажах, на полі бою… Я займаюся психологічною реабілітацією жінок, ви знаєте! Але мені сильно болить від усвідомлення того, що ті, кого природа створила з можливістю давати життя, сьогодні втрачають своє жіноче здоров'я і не лише тому, що мерзнуть», - зізналася Єфросиніна.

За словами Єфросініної, вона не хоче зараз витрачати час на крики, чому у військових немає теплих комплектів, вона хоче допомогти дівчатам, тому просить допомоги у всіх небайдужих.

«Я прошу кожну з вас, хто не перегортає таке слово «збір», що вживається зараз, зупинитися і пожертвувати скільки вам під силу на «Тепло Захисницям»» - додала Єфросиніна.

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