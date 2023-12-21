По словам Ефросининой, она не желает сейчас тратить время на вопли, почему у военных нет теплых комплектов, есть более острая тема.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина рассказала о серьезной проблеме женщин на передовой. По словам ведущей, вопрос погодных условий и обеспечения теплыми вещами весьма острый.

«Не сиди на холодном! – слышит каждая девочка с детства. Донбасс – 7 ощущается как -15. Это тот мороз, от которого, кажется, замерзают кости. На днях я узнала, что у наших защитниц нет теплой одежды!! Одежда!!! Одежда, которая спасает от перемерзания, обморожений и позволяет эффективно выполнять боевые задачи.

На сегодняшний день на передовой более 5500 женщин-защитниц: в окопах, в блиндажах, на поле боя… Я занимаюсь психологической реабилитацией женщин, вы знаете! Но мне сильно болит от осознания того, что те, кого природа создала с возможностью давать жизнь, сегодня теряют свое женское здоровье и не только потому, что мерзнут» - призналась Ефросинина.

По словам Ефросининой, она не желает сейчас тратить время на вопли, почему у военных нет теплых комплектов, она желает помочь девушкам, поэтому просит помощи у всех небезразличных.

«Я прошу каждую из вас, кто не пролистывает такое употребляемое сейчас слово «сбор», остановиться и пожертвовать сколько вам по силам на «Тепло Защитницам»» - добавила Ефросинина.

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