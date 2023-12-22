Величина штрафів залежить від розміру та місцезнаходження зелених насаджень, які зрубали.

Перед наступаючими новорічними святами у Києві почалася хвилю вандалізму щодо хвойних дерев, а за це передбачено величезні штрафи. Представники Київзеленбуд повідомили про перші випадки пошкодження рослин. Невідомі особи виконали зріз верхівок ялинок, залишаючи лише нижню частину стовбура в землі - за це їм загрожуть штрафи.

Фахівці зафіксували чотири випадки пошкодження хвойних дерев у Солом'янському та Дарницькому районах столиці з початку грудня. Комунальні підприємства звернулися до правоохоронців із проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, які завдали шкоди цим рослинам.

Київзеленбуд нагадав, що за самовільне вирубування хвойних дерев передбачено штрафи. Величина штрафів залежить від розміру та місцезнаходження зелених насаджень:

у лісах - до 3 432 гривень;

у межах міста та інших населених пунктів - до 1 852 гривень;

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - до 52 311 гривень.

Експерти підкреслили, що в зелених зонах Києва хвойні дерева обробляють спеціальними репелентами. Переносячи таке дерево в тепле приміщення, воно виділятиме неприємний запах. Фахівці закликають громадян бути свідомими та не порушувати закон, адже їх чекає покарання - штрафи.

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