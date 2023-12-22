Перед наступающими новогодними праздниками в Киеве началась волна вандализма по поводу хвойных деревьев, а за это предусмотрены огромные штрафы. Представители Киевзеленстроя уведомилио первых случаях повреждения растений. Неизвестные выполнили срез верхушек елок, оставляя лишь нижнюю часть ствола в земле - за это им грозят штрафы.
Специалисты зафиксировали четыре случая повреждения хвойных деревьев в Соломинском и Дарницком районах столицы с начала декабря. Коммунальные предприятия обратились к правоохранителям с просьбой установить и привлечь к ответственности лиц, нанесших ущерб этим растениям.
Киевзеленстрой напомнил, что за самовольную вырубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы. Величина штрафов зависит от размера и местонахождение зеленых насаждений:
- в лесах – до 3 432 гривен;
- в пределах города и других населенных пунктов – до 1 852 гривен;
- в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - до 52 311 гривен.
Эксперты подчеркнули, что в зеленых зонах Киева хвойные деревья возделывают специальными репеллентами. Перенося такое дерево в теплое помещение, оно будет выделять неприятный запах. Специалисты призывают граждан быть сознательными и не нарушать закон, их ждет наказание - штрафы.
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