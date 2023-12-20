Цього разу на своїй сторінці в Instagram переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський розмістив відеозвернення до шанувальників, у якому повідомив сумну новину.

20 грудня зірка "Голос країни" Сергій Лазановський мав дати концерт у місті Калуш в Івано-Франківській області, але виступ довелося скасувати з трагічної причини.

Калуська громада за кілька днів втратила на війні чотирьох Захисників. Володимир Вовк, Володимир Зеленко, Володимир Гальчій і Олександр Костюк віддали свої життя за Україну, тому 19, 20 та 21 грудня оголосили днями жалоби.

Сергій Лазановський наголосив, що його концерт-вистава "Ніхто не одинокий на Різдво" в Калуші не скасовується, а просто переноситься на 3 січня 2024 року, квитки залишаються дійсними.

"У звʼязку із оголошеним днем Скорботи з 19 грудня по 21, концерт у м.Калуш переноситься на 3 січня. Ми живемо в час, коли непередбачувані обставини стаються щосекунди... Висловлюємо співчуття родинам загиблих ГЕРОЇВ🥺 Обовʼязково з вами зустрінемось 3-го січня, і продовжимо нашу добру справу🫶🏻 Дякуємо за розуміння", – написав Сергій Лазановський під відео.

Сергій Лазановський відзначив, що концерти благодійні. Частина коштів з квитків буде направлена на онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні м.Івано-Франківськ, а також збираються кошти для наших героїв.

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