В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский разместил видеообращение к поклонникам, в котором сообщил печальную новость.

20 декабря звезда "Голос країни" Сергей Лазановский должен был дать концерт в городе Калуш в Ивано-Франковской области, но выступление пришлось отменить по трагической причине.

Калушская община за несколько дней потеряла на войне четырех Защитников. Владимир Вовк, Владимир Зеленко, Владимир Гальчий и Александр Костюк отдали свою жизнь за Украину, поэтому 19, 20 и 21 декабря объявили дняхи траура.

Сергей Лазановский подчеркнул, что его концерт-спектакль "Никто не одинок на Рождество" в Калуше не отменяется, а просто переносится на 3 января 2024 года, билеты остаются действительными.

"В связи с объявленным днем ​​Скорби с 19 декабря по 21, концерт в г.Калуш переносится на 3 января. Мы живем во время, когда непредсказуемые обстоятельства происходят ежесекундно... Выражаем соболезнования семьям погибших ГЕРОЕВ Обязательно с вами встретимся 3-го января, и продолжим наше доброе дело. Спасибо за понимание", – написал Сергей Лазановский под видео.

Сергей Лазановский отметил, что концерты благотворительные. Часть средств с билетов будет направлена ​​на онкогематологическое отделение областной детской больницы Ивано-Франковска, а также собираются средства для наших героев.

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