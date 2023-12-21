Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 21 грудня, зірки на нашій стороні, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

До нас приходить нова енергія, коли Сонце входить на знак Козерога і проводить тут протягом наступних 30 днів. Карта Таро, пов'язана з Козерогом, — Диявол .

Диявол розповідає про наші спокуси, пороки і тіньове «я», а також про те, як ми намагаємося подолати ці негативні риси, але іноді в процесі піддаємося їм.

Деяким з нас ця пора року пропонує перестаратися з покупками, їжею і навіть трохи лінуватися, оскільки погода зимового сонцестояння заколисує нас, щоб ми трохи сповільнилися.

Як ця енергія вплине на гороскоп Таро вашого знаку зодіаку цього середовища? Читай далі, щоб дізнатись більше.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку на 21 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Суд.

Вам потрібно прийняти кілька важливих рішень, і можуть виникнути проблеми з наявністю всієї інформації та деталей.

Сьогодні постарайтеся зробити все можливе, використовуючи те, що маєте. Можливо, вам доведеться внести зміни пізніше, але зараз зосередьтеся на фактах.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт проявляється різними способами, щоб дати вам зрозуміти, що ви на правильному (або неправильному) шляху.

Зверніть увагу на те, що ви робите, коли закономірності виникають у послідовних числах, або на те, що роблять люди, які здаються чимось більшим, ніж збіг.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ваша інтуїція – потужний інструмент, яким можна скористатися. Коли ви відчуєте це інтуїтивне почуття, зверніть увагу.

Це спосіб вашого духу спілкуватися з вами та привертати вашу увагу у особливі моменти.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператриця.

Ваша жіноча енергія допомагає вам і є важливою частиною вашої взаємодії у багатьох інших відносинах.

Те, як ви поводитеся, допомагає іншим почуватися комфортно. Ваша ніжна натура приносить радість іншим у багатьох відношеннях.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Диявол

Коли воля слабка, тоді спокуса долає вас.

Коли ви відчуваєте, що не можете позбутися шкідливої ​​звички, запитайте себе, чи втомилися ви, самотні, голодні чи злі. Можливо, у вашому житті є області, які потребують уваги.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Все відбувається з якоїсь причини. Навіть якщо ви не розумієте, чому в даний момент, завжди є урок, який слід засвоїти за певних обставин.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дурень

Вам дано початок нового життя. Звичайно, вам не терпиться почати цю подорож.

Ви готові побачити, куди вас приведе дорога, і не можна гаяти часу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані.

Перед вами два шляхи. Один це те, чого ви відчуваєте, що хочете, а інший обіцяє задовольнити ваші потреби.

Страх утримує вас від вибору того, що здається вам найкращим. Можливо зараз вам не вдасться отримати все це, але цей момент життя більше пов'язаний з подорожжю, ніж з кінцевим пунктом призначення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Маг.

Кожен народжується з вродженими талантами та здібностями. Можливо, ви знаєте, на кого з них завжди можна покластися у вашому житті.

Тим не менш, інші приховані навички теж заслуговують на вивчення. Ніколи не знаєш, куди вони можуть привести тебе у цьому житті.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

Ви трохи боєць, сильний і здатний зробити більше, ніж ви коли-небудь могли собі уявити. Вийти за межі своїх обмежень може виявитися трохи складнішим, але не обмежуйте себе. Ви можете зробити те, що потрібно зробити.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вежа.

Неприємності можуть виникнути з нізвідки і викликати у вас гнів чи тривогу. Але не хвилюйтесь. Це завдання - відмінний вчитель, який може допомогти розширити ваш кругозір і кругозір.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Успіх – це те, що ви вирішите зробити з цього. Чим старанніше ви працюєте, тим більше удачі ви отримаєте! Це шлях до вашого щастя, Риби.

Джерело: yourtango.

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