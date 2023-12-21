Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 21 декабря, звезды на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

К нам приходит новая энергия, когда Солнце входит в знак Козерога и проводит здесь время в течение следующих 30 дней. Карта Таро, связанная с Козерогом, — Дьявол .

Дьявол рассказывает о наших искушениях , пороках и теневом «я», а также о том, как мы пытаемся преодолеть эти негативные черты, но иногда в процессе поддаемся им.

Некоторым из нас это время года предлагает переусердствовать с покупками, едой и даже немного лениться, поскольку погода зимнего солнцестояния убаюкивает нас , чтобы мы немного замедлились.

Как эта энергия повлияет на гороскоп Таро вашего знака зодиака в эту среду? Читай дальше, чтобы узнать больше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в 21 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Суд.

Вам нужно принять несколько важных решений, и могут возникнуть проблемы с наличием всей информации и деталей.

Сегодня постарайтесь сделать все возможное, используя то, что у вас есть. Возможно, вам придется внести изменения позже, но сейчас сосредоточьтесь на фактах.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная проявляется разными способами, чтобы дать вам понять, что вы находитесь на правильном (или неправильном) пути.

Обратите внимание на то, что вы делаете, когда закономерности возникают в последовательных числах, или на то, что делают люди, которые кажутся чем-то большим, чем совпадение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Ваша интуиция — мощный инструмент, которым можно воспользоваться. Когда вы почувствуете это интуитивное чувство, обратите пристальное внимание.

Это способ вашего духа общаться с вами и привлекать ваше внимание в особые моменты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Императрица.

Ваша женская энергия помогает вам и является важной частью вашего взаимодействия во многих других отношениях.

То, как вы себя ведете, помогает другим чувствовать себя комфортно. Ваша нежная натура приносит радость другим во многих отношениях.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дьявол

Когда воля слаба, тогда искушение одолевает вас.

Когда вы чувствуете, что не можете избавиться от вредной привычки, спросите себя, устали ли вы, одиноки, голодны или злы. Возможно, в вашей жизни есть области, требующие внимания.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Все происходит по какой-то причине. Даже если вы не понимаете, почему в данный момент, всегда есть урок, который следует усвоить в определенных обстоятельствах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дурак

Вам даровано начало новой жизни. Конечно, вам не терпится начать это путешествие.

Вы готовы увидеть, куда вас приведет дорога, и нельзя терять времени.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные.

Перед вами два пути. Один — это то, чего вы чувствуете, что хотите, а другой обещает удовлетворить ваши потребности.

Страх удерживает вас от выбора того, что кажется вам лучшим. Возможно, сейчас вам не удастся получить все это, но этот момент жизни больше связан с путешествием, чем с конечным пунктом назначения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Маг.

Каждый рождается с врожденными талантами и способностями. Возможно, вы знаете, на кого из них всегда можно положиться в вашей жизни.

Тем не менее, другие скрытые навыки тоже заслуживают изучения. Никогда не знаешь, куда они могут привести тебя в этой жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

Вы немного боец, сильный и способный сделать больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Выйти за пределы своих ограничений может оказаться немного сложнее, но не ограничивайте себя. Вы можете сделать то, что нужно сделать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Башня.

Неприятности могут появиться из ниоткуда и вызвать у вас гнев или тревогу. Но не волнуйтесь. Эта задача — отличный учитель, который может помочь расширить ваш кругозор и кругозор.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Удача – это то, что вы решите сделать из этого. Чем усерднее вы работаете, тем больше удачи вы получите! Это путь к вашему счастью, Рыбы.

Источник: yourtango.

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