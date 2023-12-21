Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що банк без попередження заблокував усі її картки, тому вона не змогла авторизуватись у додатку та на сайті.

Клієнти "ПриватБанк" все частіше жаліються, що банку їм блокує рахунки без вагомих підстав. Навіть тих, які залишаються за кордоном. Один такий відгук опублікувала клієнтка "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилась, що банк без попередження заблокував всі її картки, тому вона не змогла авторизуватися в додатку та на сайті.

Через онлайн чат оператор "ПриватБанк" повідомив їй, що жінка більше не є клієнтом банку. Причому причину такого рішення не пояснили, а порадили прийти до відділення "ПриватБанк", щоб перевести кошти в інший банк. На жаль цього вона зробити не може, адже знаходиться за кордоном.

"Також банк попросив оновити дані і все після цього все й трапилося. Також на цей рахунок я отримую соціальні виплати як одинока мати. Так от, знаходжусь я далеко за кордоном в Азії, де немає жодного відділення банку. Та взагалі обурює так відношення. Можна надіслати спочатку повідомлення, мейл, тощо. Тепер за кордоном з дітьми і одна з найважливіших карт тепер не працює. Ви просто майстри ускладнювати життя ", - додала клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" відповіли, що якщо громадянин України знаходиться за кордоном і не має можливості прибути до віділення банку, можна написати довіреність на іншу людину.

Для перерахування ваших коштів на рахунках "ПриватБанк", вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі: реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я; документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками; документи, що посвідчують особу; документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб; заяву про перерахування залишків коштів.

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