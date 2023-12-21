Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что банк без предупреждения заблокировал все ее карточки, поэтому она не смогла авторизоваться в приложении и на сайте.

Клиенты "ПриватБанк" все чаще жалуются, что банк им блокирует счета без веских оснований. Даже остающихся за границей. Один такой отзыв опубликовала клиентка "ПриватБанк" на специализированном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что банк без предупреждения заблокировал все ее карточки, поэтому она не смогла авторизоваться в приложении и на сайте.

Через онлайн-чат оператор "ПриватБанк" сообщил ей, что женщина больше не является клиентом банка. Причем причину такого решения не объяснили, а посоветовали прийти в отделение "ПриватБанк", чтобы перевести средства в другой банк. К сожалению этого она сделать не может, ведь находится за границей.

"Также банк попросил обновить данные и все после этого все и случилось. Также на этот счет я получаю социальные выплаты как одинокая мать. Так вот, нахожусь я далеко за границей в Азии, где нет ни одного отделения банка. Но вообще возмущает так отношение. Можно отправить сначала сообщение, мейл и т.д. Теперь за границей с детьми и одна из самых важных карт теперь не работает. Вы просто мастера усложнять жизнь", - добавила клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" ответили, что если гражданин Украины находится за границей и не имеет возможности прибыть в отделение банка, можно написать доверенность другому человеку.

Для перечисления ваших средств на счетах "ПриватБанк", вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе: реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя; документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами; документы, удостоверяющие личность; документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц; заявление о перечислении остатков средств.

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