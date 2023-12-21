Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар 41-річна балерина заявила про трагічну втрату, пов'язану з відходом з життя важливої ​​фігури в її художнє становлення. За словами Кухар, наставниця мала істотний вплив на її художній розвиток.

Катерина Кухар

Катерина Кухар висловила свою глибоку скорботу та наголосила, що Тетяна для неї була не просто наставницею, а свого роду "мамою" у балетній області, що повністю вірила в талант та перспективи Катерини як артистки.

«Минулого тижня у стінах ksbc_official ми вшанували Тетяну Олексіївну Таякіну, присвятивши їй концерт! Майбутнє покоління артистів має пам'ятати свої легенди та знати чого потрібно прагнути» - написала Кухар під спеціальним відео.

"Світла пам'ять. Як чудово, що в нашій країні такі талановиті та відкриті серцем люди! У кожній із сфер життя; Легенди не вмирають; Світла пам'ять. Така краса! - написали Кухар у відповідь.

Раніше Кухар поділилася зворушливими спогадами про свою наставницю.

"Моя балетна мама. Жінка, яка завжди у мене вірила! Легенда світового балету, Тетяна Олексіївна Таякіна, яка завжди давала мені правильні установки. Вона навчила мене залишати весь біль поза класом та залом. Видавати максимум і танцювати, як востаннє… Вона була з тих, хто дотримується правил: Кого люблю, того б'ю! Тому на випускному іспиті замість 32-х фует, я крутила 64!», – пише Катерина Кухар.

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