Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар 41-річна балерина заявила про трагічну втрату, пов'язану з відходом з життя важливої ​​фігури в її художнє становлення. За словами Кухар, наставниця мала істотний вплив на її художній розвиток.

Катерина Кухар висловила свою глибоку скорботу та наголосила, що Тетяна для неї була не просто наставницею, а свого роду "мамою" у балетній області, що повністю вірила в талант та перспективи Катерини як артистки.

«Минулого тижня у стінах ksbc_official ми вшанували Тетяну Олексіївну Таякіну, присвятивши їй концерт! Майбутнє покоління артистів має пам'ятати свої легенди та знати чого потрібно прагнути» - написала Кухар під спеціальним відео.

"Світла пам'ять. Як чудово, що в нашій країні такі талановиті та відкриті серцем люди! У кожній із сфер життя; Легенди не вмирають; Світла пам'ять. Така краса! - написали Кухар у відповідь.

Раніше Кухар поділилася зворушливими спогадами про свою наставницю.

"Моя балетна мама. Жінка, яка завжди у мене вірила! Легенда світового балету, Тетяна Олексіївна Таякіна, яка завжди давала мені правильні установки. Вона навчила мене залишати весь біль поза класом та залом. Видавати максимум і танцювати, як востаннє… Вона була з тих, хто дотримується правил: Кого люблю, того б'ю! Тому на випускному іспиті замість 32-х фует, я крутила 64!», – пише Катерина Кухар.

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