На этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар 41-летняя балерина заявила о трагической утрате, связанной с уходом из жизни важной фигуры в ее художественном становлении. По словам Кухар, наставница оказала существенное воздействие на ее художественное развитие.

Екатерина Кухар выразила свою глубокую скорбь и подчеркнула, что Татьяна для нее была не просто наставницей, а своего рода "мамой" в балетной области, полностью верившей в талант и перспективы Екатерины как артистки.

«На прошлой неделе в стенах ksbc_official мы почтили Татьяну Алексеевну Таякину, посвятив ей концерт! Будущее поколение артистов должно помнить свои легенды и знать к чему нужно стремиться» - написала Кухар под специальным видео.

«Светлая память. Как замечательно, что в нашей стране такие талантливые и открытые сердцем люди! В каждой из сфер жизни; Легенды не умирают; Светлая память. Такая красота!» - написали Кухар в ответ.

Ранее Кухар поделилась трогательными воспоминаниями о своей наставнице.

"Моя балетная мама. Женщина, которая всегда в меня верила! Легенда мирового балета, Татьяна Алексеевна Таякина, всегда дававшая мне верные установки. Она научила меня покидать всю боль вне класса и зала. Выдавать максимум и танцевать, как в последний раз… Она была из тех, кто придерживается правила: Кого люблю, того и бью! Поэтому на выпускном экзамене вместо 32-х фуэте, я крутила 64!", – пишет Екатерина Кухар.

Последние новости Украины:

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.