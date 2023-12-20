Як відомо, кілька місяців тому блогерша та переможниця "Холостяка" з Добриніним Даша Квіткова потрапила в ДТП у Києві, перебуваючи за кермом розкішного Лексуса, нагадує Politeka.net. Зараз Квіткова вперше прокоментувала своє визнання винною після суду у справі про масштабну ДТП у Києві.

Протягом тривалого часу вона мовчала з цього приводу, хоча багато хто цікавився деталями великої аварії, в якій Квіткову якраз і визнали винною.

Блогерша уникає виправдань і зазначає, що готова нести покарання відповідно до закону, не надаючи подробиць. Рішення суду, ухвалене 15 грудня, визнало Квіткову винною в ДТП з постраждалими, яке сталося наприкінці серпня в Києві за участю кількох елітних автомобілів. Важливо відзначити, що в неї залишилися права водія, але їй доведеться сплатити суттєву компенсацію постраждалим.

"Друзі, я бачила всі ваші повідомлення про рішення суду, і дякую вам за підтримку. Для мене було важливо дотримуватися закону, і я повністю прийму відповідальність перед ним”, - заявила Квіткова.

При цьому раніше Квіткова заявляла, що одна пасажирка нібито хотіла "випросити" у неї гроші, як компенсацію за забій руки.

Постраждала дівчина тоді дала свій коментар: "Лексус влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Насправді порш, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зрушивши удар з дверей водія на крила машини.

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