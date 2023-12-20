Как известно, несколько месяцев назад блогерша и победительница "Холостяка" с Добрыниным Даша Квиткова попала в ДТП в Киеве, находясь за рулем роскошного Лексуса, напоминает Politeka.net. Сейчас Квиткова впервые прокомментировала свое признание виновной после суда по делу о масштабном ДТП в Киеве.

В течение длительного времени она молчала по этому поводу, хотя многие интересовались деталями крупной аварии, в которой Квиткову как раз и признали виновной.

Блогерша избегает оправданий и отмечает, что готова нести наказание в соответствии с законом, не предоставляя подробностей. Решение суда, принятое 15 декабря, признало Квиткову виновной в ДТП с пострадавшими, произошедшем в конце августа в Киеве с участием нескольких элитных автомобилей. Важно отметить, что у нее остались водительские права, но ей придется уплатить существенную компенсацию пострадавшим.

"Друзья, я видела все ваши сообщения о решении суда, и благодарю вас за поддержку. Для меня было важно соблюдать закон, и я полностью приму ответственность перед ним", - заявила Квиткова.

При этом ранее Квиткова заявляла, что одна пассажирка якобы хотела "выпросить" у нее деньги, как компенсацию за ушиб руки.

Пострадавшая же девушка тогда дал свой комментарий: "Лексус влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле ехавший с нами с правой стороны порш, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар с двери водителя на крылья машины".

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