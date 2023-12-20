Український телеведучий та блогер Анатолій Анатолич бере участь у святковому заході, організованому скандальною блогеркою Анною Алхім. При цьому він критикував її за неоднозначну позицію під час повномасштабного вторгнення, висловлюючи своє обурення щодо її ставлення до російського контенту.

Несподівано Анатолій Анатолич змінив свою позицію та погоджується виступити на заході Анни Алхім. Разом із ним також виступатимуть інші спікери, тож позиція артиста чимало здивувала українців.

Анатолій Анатолич уже прокоментував ситуацію, наголошуючи на тому, що його метою буде переконати присутніх, що російський контент і музика не допустимі в українському просторі. Він також заявляє, що проведе збирання коштів на підтримку ЗСУ.

"Я із задоволенням скористаюся можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім. Заходи веду лише українською. Але головне, що це не "корпоратив", а назва форуму для шанувальників" - спробував прояснити ситуацію ведучий.

«Ви з Алхім тільки на корпоративі тусите, чи ще Бі-2 слухаєте та українців принижуєте?; Фу, бридко від такої «позиції»; Анатолій ви серйозно корпоратив Алхім? Прочитала телеграм канал і досі відійти не можу; Я не розумію, хто піде на цей корпоратив. Ми, котрі живуть у США, доносимо гроші в Україну. Очевидно, дарма» - українці продовжують висловлювати свою позицію під постами артиста в Інстаграмі.

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