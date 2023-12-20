Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич принимает участие в праздничном мероприятии, организованном скандальной блогершей Анной Алхим. При этом ранее он критиковал ее за неоднозначную позицию во время полномасштабного вторжения, выражая свои негодование относительно ее отношения к российскому контенту.

Неожиданно Анатолий Анатолич изменил свою позицию и соглашается выступить на мероприятии Анны Алхим. Вместе с ним также выступят другие спикеры, поэтому позиция артиста немало удивила украинцев.

Анатолий Анатолич уже прокомментировал ситуацию, подчеркивая, что его целью будет убедить присутствующих, что российский контент и музыка не допустимы в украинском пространстве. Он также заявляет, что проведет сбор средств в поддержку ВСУ.

"Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим. Мероприятия веду только на украинском. Но главное, что это не "корпоратив", а название форума для поклонников" - попытался прояснить ситуацию ведущий.

«Вы с Алхим только на корпоративе тусите, или еще Би-2 слушаете и украинцев унижаете?; Фу, мерзко от такой «позиции»; Анатолич вы серьезно корпоратив Алхим? Прочитала телеграмм канал и до сих пор отойти не могу; Я не понимаю, кто пойдет на этот корпоратив. Мы, живущие в США, доносим деньги в Украину. Видно, зря» - украинцы продолжают высказывать свою позицию под постами артиста в Инстаграм.

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