Коли ви побачите, що кохання – це не тільки чудові моменти, але й миті темряви, через які ви вирішуєте пройти разом, ви також можете бути впевнені, що ваші стосунки можуть тривати вічно.

Любити означає вчитися, і чим більше ви поважаєте свою внутрішню істину, тим більше ви зможете прийняти все, через що вам довелося пройти, і знайти визнання і подяку в найменші моменти.

Грудень 2023 року — захоплюючий місяць, що пропонує як глибину пристрасті, так і ретроградний Меркурій у Козерозі, що є останнім періодом роздумів і уроків, які вам доведеться пройти перед початком нового року.

Як Повний місяць у Раку в грудні 2023 року покращить відносини для чотирьох знаків зодіаку:

Телець, ви готові до нового початку у коханні.

Ви відчуєте, як хаотичні події останніх кількох років знаходять глибший світ у вашому житті. У жовтні ви відзначили останнє затемнення на осі Тельця та Скорпіона, яке завершило період глибокої душевної роботи та трансформації всередині вас самих та ваших стосунків. Коли ви зрозуміли, що вам не потрібно відмовляти себе від того, чого ви найбільше хочете зберегти стабільність, ви відкрилися для отримання любові, яку ви завжди хотіли.

Незалежно від того, чи самотні ви чи вже прив'язані, ця зміна є чудовим даром поваги до уроків недавнього затемнення і дозволяє собі рухатися до того, що кличе ваше серце.

2. Овен

(21 березня - 19 квітня)

Настав час визнати правду такою, якою вона є, і побачити, що іноді покращення, яке ви шукаєте, потрібно шукати в іншому місці. Оскільки поточний цикл затемнень тільки починається в Овні та Терезах, можливо, вам ще потрібен час, щоб розібратися і зрозуміти це. Тим не менш, у грудні 2023 року зірки дійсно спонукають вас зосередитися на тому, щоб відкрити своє серце нового кохання або почати новий розділ у ваших існуючих відносинах.

Венера, планета кохання та стосунків, переходить у Скорпіона, управителя вашого сектора трансформації та близькості.

У цій частині вашого життя Скорпіон почувається як удома, тому його вплив відчуватиметься ще сильніше, оскільки ви більше не зможете ігнорувати прагнення більш глибокої близькості та пристрасті. Поки ви вирішуєте, чи піддатися цій енергії, сезон Стрільця спонукає вас відкрити своє серце в новому напрямку.

3. Рак

(21 червня – 22 липня)

Ви повинні вірити в найкращий можливий результат, навіть якщо це означає щось інше, ніж раніше. До кінця року Венера в Скорпіоні керуватиме вашим сектором романтичних зобов'язань та щастя. Тим не менш, ви також відчуєте ретроградний вплив Меркурія на ваші відносини, а також потужний Повний місяць у Раку.

Є різниця між поверненням до відносин, коли нічого не змінилося, і дозволом собі свідомо вибрати старе кохання, тому що ви обоє проробили внутрішню роботу, щоб пристосуватися до своєї романтичної долі.

4. Лев

(23 липня – 22 серпня)

Горе через минуле може позначитися на вашій здатності відкритися новому коханню, але у вас також є сила подолати все, що сталося раніше. Не дозволяйте одному або навіть двом людям, які навіть не знали, що таке кохання, завадити вам отримати те, чого ви завжди бажали і заслуговували. Ваш біль виправданий, як і зрада, яку ви пережили, але вам скоро буде надана чудова нова можливість для кохання, але від вас залежатиме, чи повністю відкритися їй.

Ви починаєте робити інший вибір, коли знаєте, що заслуговуєте на щастя у своєму житті та стосунках. Замість того, щоб підтримувати енергію нестачі, безнадійності чи болю, ви перемикаєте цю розповідь на те, що включає радість, зв'язок і зобов'язання.

Джерела: yourtango.

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