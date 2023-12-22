Когда вы увидите, что любовь — это не только прекрасные моменты, но и мгновения тьмы, через которые вы решаете пройти вместе, вы также можете быть уверены, что ваши отношения могут длиться вечно.

Любить — значит учиться, и чем больше вы уважаете свою внутреннюю истину, тем больше вы сможете принять все, через что вам пришлось пройти, и найти признание и благодарность в самые маленькие моменты.

Декабрь 2023 года — захватывающий месяц, предлагающий как глубину страсти, так и ретроградный Меркурий в Козероге, представляющий собой последний период размышлений и уроков, которые вам предстоит пройти перед началом нового года.

Как Полнолуние в Раке в декабре 2023 года улучшит отношения для четырех знаков зодиака:

Телец, вы готовы к новому началу в любви.

Вы почувствуете, как хаотичные события последних нескольких лет обретают более глубокий мир в вашей жизни. В октябре вы отметили последнее затмение на оси Тельца и Скорпиона, которое завершило период глубокой душевной работы и трансформации внутри вас самих и ваших отношений. Когда вы поняли, что вам не нужно отговаривать себя от того, чего вы больше всего хотите, чтобы сохранить стабильность, вы открылись для получения любви, которую вы всегда хотели.

Независимо от того, одиноки ли вы или уже привязаны, это изменение представляет собой прекрасный дар уважения к урокам недавнего затмения и позволяет себе двигаться к тому, что зовет ваше сердце.

2. Овен

(21 марта – 19 апреля)

Пришло время признать правду такой, какая она есть, и увидеть, что иногда улучшение, которое вы ищете, нужно искать в другом месте. Поскольку текущий цикл затмений только начинается в Овне и Весах, возможно, вам еще нужно время, чтобы разобраться и понять это. Тем не менее, в декабре 2023 года звезды действительно побуждают вас сосредоточиться на том, чтобы открыть свое сердце новой любви или начать новую главу в ваших существующих отношениях.

Венера, планета любви и отношений, переходит в Скорпиона, управителя вашего сектора трансформации и близости. В этой части вашей жизни Скорпион чувствует себя как дома, поэтому его влияние будет ощущаться еще сильнее, поскольку вы больше не сможете игнорировать стремление к более глубокой близости и страсти. Пока вы решаете, поддаться этой энергии или нет, сезон Стрельца побудит вас открыть свое сердце в новом направлении.

3. Рак

(21 июня – 22 июля)

Вы должны верить в наилучший возможный результат, даже если сейчас это означает нечто иное, чем раньше. К концу года Венера в Скорпионе будет управлять вашим сектором романтических обязательств и счастья. Тем не менее, вы также почувствуете ретроградное влияние Меркурия на ваши отношения, а также мощное Полнолуние в Раке. Есть разница между возвращением к отношениям, когда ничего не изменилось, и позволением себе сознательно выбрать старую любовь, потому что вы оба проделали внутреннюю работу, чтобы приспособиться к своей романтической судьбе.

4. Лев

(23 июля – 22 августа)

Горе из-за прошлого может сказаться на вашей способности открыться новой любви, но у вас также есть сила преодолеть все, что произошло ранее. Не позволяйте одному или даже двум людям, которые даже не знали, что такое любовь, помешать вам получить то, чего вы всегда желали и заслуживали. Ваша боль оправдана, как и предательство, которое вы пережили, но вам скоро будет предоставлена ​​прекрасная новая возможность для любви, но от вас будет зависеть, полностью ли открыться ей.

Вы начинаете делать другой выбор, когда знаете, что заслуживаете счастья в своей жизни и отношениях. Вместо того, чтобы поддерживать энергию недостатка, безнадежности или боли, вы переключаете это повествование на то, что включает в себя радость, связь и обязательства.

Источники: yourtango.

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